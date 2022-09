El MPN ya tiene fecha para las internas a gobernador

La confirmación de las internas decanta en medio de un complejo diagnóstico electoral, donde el sector Azul, que conduce el ex gobernador Jorge Sapag y presidente de la Convención del partido provincial, busca mantener el equilibrio para evitar la dispersión de votantes, de cara a las elecciones de 2023.

El MPN, que se quedó con la conducción partidaria de la mano del sector Azul, mantiene una postura hasta ahora irreversible y que es la de llevar a Marcos Koopmann, vicegobernador de la provincia, como precandidato a gobernador el año que viene.

Hasta ahora, nadie ha manifestado púbicamente del MPN tener intenciones de aspirar a la Gobernación y pulsear con el sólido aparato electoral que tiene el oficialismo del partido, desplegado en todo el territorio provincial.

Por ahora, el diputado nacional por el MPN, rolando Figueroa, quien es referente del sector Violeta en el partido provincial, no ha manifestado oficialmente que se presentará a la interna del partido provincial. Y pese a los coqueteos con el Frente de Todos y el diálogo que tiene con otros actores de la oposición, como Juntos por el Cambio, tampoco produjo un hecho político que, en este caso, sería el anuncio de presentarse por fuera de su partido.

La convocatoria a internas no sólo será para elegir gobernador y vice, sino para quienes aspiren a ser intendentes y concejales en las distintas localidades neuquinas.

Hay dos ciudades fuertes donde no gobierna el MPN: una es Cutral Co, donde el dominio del Frente y la Participación Neuquina, de la mano de José Rioseco, como intendente y su hermano Ramón (dos veces intendente de Cutral Co y parlamentario del Mercosur) hacen que ese territorio sea una misión muy compleja para el emepenismo en términos de posicionar un candidato sólido. De hecho, hace unos años, en una elección municipal, el MPN no llevó candidato a intendente.

Rioseco es aliado al gobierno nacional, de extracción kirchnerista, pero está desprendido de las decisiones del Partido Justicialista de Neuquén; y fue quien propuso hacer un “frente amplio” con la oposición para darle batalla al MPN.

La otra ciudad donde el emepenismo la tiene más difícil es Centenario, donde el intendente del Frente de Todos, Javier Bertoldi, gobierna desde 2007 y este es su tercer mandato. El jefe comunal, quien además es vicepresidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, es un aliado institucional al gobierno provincial. Sin embargo, al igual que Rioseco, ha ganado las elecciones en ese territorio ininterrumpidamente desde hace 15 años.