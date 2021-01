Elisa Lam: la extraña muerte en la vida real a las pantallas de Netflix

El hecho hasta ahora sigue siendo un misterio total. Aunque se haya declarado como un suicidio teniendo en cuenta los diagnósticos psicológicos que tenía Elisa Lam, la verdad sobre su muerte, todavía no se desconoce. No hay evidencias de si estaba o no charlando o discutiendo con alguien, lo que sí es cierto que para completar la teoría de que quizás haya sido un suicidio involuntario, durante la autopsia se descubrieron rastros de alcohol (niveles mínimos) y de los fármacos que tomaba por su condición, pero no se consiguió ningún tipo de abuso sexual u otras agresiones físicas.

ELISA LAM.jpg El caso de Elisa Lam llegará a las pantallas de Netflix, no se sabe cuándo pero ya está confirmado.

Tras contar todo esto, ahora Netflix se prepara hacer una producción audiovisual basada en la vida de la joven Elisa Lam y misteriosa y hasta un poco tenebroso desenlace fatal. Esta nueva serie sobre la muerte de Elisa Lam se llamará 'Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel' y será dirigida por Joe Berlinger, quien en una temporada de cuatro episodios tratará de deconstruir lo que pasó con Elisa Lam, los sucesos extraños que pasaron alrededor de ella en el hotel, su comportamiento y su extraña muerte.

“Quedé fascinado en 2013 cuando el video del ascensor de Elisa Lam se volvió viral y una legión entera de detectives aficionados usaron Internet para tratar de resolver el misterio de lo que le sucedió a ella, una turista canadiense de 21 años en su primer viaje a Los Ángeles”, Comentó Joe Berlinger sobre su nuevo proyecto en Netflix.

Hasta ahora no se tienen detalles sobre cuándo iniciarán las grabaciones de este nuevo documental de Netflix pues, recién ha sido anunciada, sin embargo acá en LM estaremos muy atentos a cada novedad que surja con respecto esta producción.