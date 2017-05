“Una de las chicas de las que abusó este profesor de defensa personal en un gimnasio del Bajo contó en las redes lo que vivió y de inmediato nos fuimos poniendo en contacto. Somos como 10 las chicas de las que este tipo abusó”, señaló Abigail, una de la jóvenes que en 2014, con 18 años, denunció en la Comisaría 41 del barrio Don Bosco al profesor por manosearla dentro del vestuario.

“Era mi primer clase de MMA (técnicas de defensa personal). Había ido para aprender a defenderme porque me habían ocurrido incidentes en la calle y tenía miedo. Recuerdo que fui con mi hermanita de 11 años. Al finalizar la clase, fui a cambiarme y entró el profesor, le dijo a mi hermana que saliera, trabó la puerta y me preguntó cómo había estado la clase”, recordó Abigail aquel día.

La joven, que hoy es mayor de edad, indicó a LM Neuquén que cuando su hermana salió, el profesor le dijo que se sacara la remera con la excusa de hacerle unos masajes y que la manoseó toda.

“Yo no reaccioné. Mi hermanita quiso entrar de nuevo porque mi papá nos había venido a buscar y ahí fue que me dijo: “Vestite”, y me fui. No le pude decir nada a mi papá porque tuve miedo de que pasara algo peor. Me fui a la comisaría y lo denuncié. Me dijeron que guardara la ropa, después me la solicitaron pero todo quedó ahí”, señaló, y adelantó que hoy se presentará en la fiscalía para saber en qué quedó su denuncia.

“Yo lo denuncié en la Comisaría 41 del barrio Don Bosco. Ahí me dijeron que guardara la ropa, después la fueron a buscar pero no me llamaron nunca más ni me devolvieron la ropa”. Abigail. Una de las alumnas que fue víctima de abuso

Otras dos víctimas

“Un día me quedé hasta tarde, entró, me agarró del brazo, me levantó a la fuerza y me dijo ‘le das bola a ese gil y a mí no’, porque yo estaba de novia con un chico del gimnasio. Le grité que me soltara y le pegué, pero me volvió a agarrar, salí corriendo y no volví más al gimnasio”, contó otra de las chicas a este medio, quien al momento del ataque tenía 14 años.

“Fui un día que hubo un asado y me llevó al vestuario con el pretexto de ‘hacer llaves’. Después me quiso hacer masajes, me sacó la remera y me empezó a hacer preguntas personales, me metió los dedos en la boca. Yo no sabía qué hacer, me fui a mi casa mal. A los días le pasó lo mismo a una amiga”. Ella hizo la denuncia en mayo de 2015.

El hombre denunciado tiene 40 años y sería el instructor de las clases de kick boxing y defensa personal de un gimnasio del Bajo neuquino.

Todas las víctimas son adolescentes

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso LM Neuquén, habría en total unas cuarto denuncias formalizadas en diferentes comisarías y en distintos años contra el profesor de defensa personal: 103, 2014 y 2015, contando además la más reciente, realizada ayer en la comisaría de Villa Ceferino. La modalidad con la que abordaba a las víctimas, en su mayoría adolescentes, era en el vestuario a donde las manoseaba y les sacaba la ropa. Ayer, otras chicas que también contaron sus casos tenían miedo a las represalias. “Nos quiere denunciar por difamación”, señalaron.