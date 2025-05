Chato Prada muy cerca de una panelista, en medio de los rumores de infidelidad de Lourdes Sánchez

Incluso Charlotte Caniggia, presente en el programa, lanzó su propio análisis con una frase que sorprendió a todos: "Para mí, ellos son swingers". Frente a la magnitud del escándalo y la viralización de los rumores, Lourdes Sánchez decidió romper el silencio en una entrevista con Ángel de Brito para Bondi TV. Allí fue contundente: "Nosotros no nos vamos a separar, si buscan eso no es por acá. Por lo menos por ahora. Por eso cuando dijeron que tenía amante el Chato, que era una modelo, hasta ni siquiera me molestó", aseguró.

Chato 2.jpg Josefina Pouso

El Chato Prada vinculado con Josefina Pouso

Ángel De Brito recordó en ese momento que también había circulado el nombre de una panelista como presunto vínculo amoroso de Prada. "Hablaban de Josefina Pouso en un momento", comentó el periodista. "También, sí", confirmó Sánchez sin dar demasiadas vueltas.

La entrevista se volvió más íntima cuando Ángel De Brito quiso saber si la bailarina había tenido algún contacto con Pouso tras los rumores: "¿Hablaste vos con Jose? ¿Te llamó, te mandó mensaje?". A lo que Lourdes respondió con total franqueza: "No, no, no, no... Ni me da escribirle. Me llegaron miles de mensajes y no. Nosotros tenemos una relación muy sincera. Nos contamos todo, hablamos de todo y es la manera que encontramos de llevarnos bien y estar hace tantos años juntos".