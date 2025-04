Fernanda Iglesias contó con quién engañó el Chato Prada a Lourdes Sánchez

La periodista Fernanda Iglesias volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo con una declaración explosiva que dejó a todos boquiabiertos. En pleno aire televisivo durante la jornada de ayer, lanzó un durísimo carpetazo contra Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada , revelando un episodio del pasado que hasta ahora no había sido ventilado públicamente.

“Le había metido los cuernos con una modelo en Buenos Aires”, aseguró sin rodeos Iglesias, haciendo referencia a una supuesta infidelidad de Prada hacia Lourdes, su pareja desde hace años y con quien comparte también la crianza de su hijo. La periodista no sólo se limitó a dar esa bomba, sino que también deslizó que hay más información aún por salir a la luz, dejando entrever que podría contar más detalles en el futuro cercano.

Lourdes Sánchez francella 1.jpg Rumores de crisis entre Lourdes Sánchez el Chato Prada.

Fuertes rumores de infidelidad rodean al Chato Prada y Lourdes Sánchez

Fernanda Iglesias no dio nombres sobre la modelo en cuestión ni especificó cuándo habría ocurrido el hecho, pero su frase dejó la puerta abierta a que el escándalo crezca: “Eso no es todo. Tengo más cosas para contar, pero no sé si ahora”, dejó picando.

Por el momento, ni Lourdes Sánchez ni el Chato Prada se pronunciaron al respecto. Sin embargo, las redes sociales se hicieron eco rápidamente del comentario y los usuarios ya comenzaron a sacar sus propias conclusiones, esperando si alguno de los implicados saldrá a responder o si Iglesias volverá a encender la mecha con más información.