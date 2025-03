Quién es el nuevo novio de Fernanda Iglesias: las primeras fotos de la pareja

"Él es muy tranqui. No tiene nada que ver con los medios, pero sí mira mucho todo y está al tanto. No es que vive en una nube y no sabe quién es Pampito. Sabe todo, cuando le hablo, entiende. Es como muy compañero en ese sentido", contó sobre el productor de seguros que también tiene dos hijos del que ya había dado algunas pistas.

Además, la panelista da detalles de cómo es su relación. "Lo que me di cuenta, a esta edad... Yo me separé a los 50 años... Es que cuando encarás una relación en este momento de tu vida, lo que buscás es divertirte, pasarla bien. No es que estás pensando en: `Uy me tengo que casar, tengo que tener hijos y no sé qué´", detalla.

image.png

Y suma: "Entonces es muy relajado todo. Nos vemos, vamos a comer, armamos planes así de ese tipo... Hablamos por teléfono, nos contamos lo que nos va pasando en el día a día. Nos pedimos ayuda si necesitamos. Pero es una relación muy relajada. No hay presiones de nada, eso es lo que me gusta".

Lejos de otros vínculos, Fer Iglesias celebra esta nueva manera de relacionarse, donde parece no haber conflictos. "Cuando estoy con él estoy bien y cuando no estoy con él, también estoy bien. No hay conflictos, muy tranqui. Él no es celoso, yo tampoco soy celosa con él... Él tiene sus amigos, sale, yo tengo mis amigos también. No nos planteamos nada, no nos reprochamos nada. Como cero tóxica la relación", asegura.

Cómo se conocieron Fernanda Iglesias y su nuevo novio

"Nos conocimos por una App de citas hace 8 meses", contó Fernanda Iglesias a la Revista Gente. Lo que empezó con un intercambio de mensajes se convirtió en algo más. Lejos de esconder este feliz momento, Iglesias se muestra muy enamorada.

image.png

Si bien ha tenido vínculos con personas relacionadas con los medios, estuvo en pareja con un productor de Telefe durante 14 años, ahora la vida la llevó a otros rumbos. Javier es productor de seguros y si bien conoce bastante del mundo del espectáculo es por pura curiosidad.

En otro lugar en el que se encuentran es en la paternidad. Ambos son padres de dos hijos y aunque el romance va firme han decidido no mezclar las cosas.

"Otra cosa importante es que no conocemos a nuestros hijos ni queremos conocerlos. Estamos bien así, no es que queremos ensamblar familia, no. Nos vemos nosotros y eso. Mis hijos sí saben que estoy con él pero no hay intención de juntarnos todos", aclara Iglesias.