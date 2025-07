Furioso, Guido, el hermano de Mauro Icardi explotó en medio del escándalo

"Atrás de toda la mierda que hablan para ganar 15 minutos de fama, hay una familia, hijos, padres, madres. Yo que ustedes cuestionaba la forma en la que están facturando... al día de hoy no puedo abrir una red social sin encontrar gente difamando mi sangre... Sí, estoy harto. No se lo deseo a nadie", escribió Guido Icardi a través de sus historias de Instagram. La frase fue tan cruda como reveladora del desgaste emocional que le provoca, según expresó, la constante exposición pública de su entorno familiar.

Lo curioso es que el mensaje no solo generó empatía, sino también una ola de comentarios irónicos y críticas en las redes. Muchos usuarios le recordaron que su vínculo con Mauro ha sido, al menos públicamente, distante. “¿Difamando mi sangre? ¡50 años hace que no se hablan!”, ironizó un internauta. Otros directamente lo acusaron de querer aprovechar la situación para ganar notoriedad: “Quiere fama el hermanito”, escribió otro. No faltaron los que lo vincularon con viejos episodios: “Si tu hermano se presta para el circo, ¿qué te metés?”, fue uno de los comentarios más repetidos.