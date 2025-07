Yanina Latorre habló con Natasha Rey, la supuesta amante de Mauro Icardi

Icardi no tardó en responder. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una captura que mostraba una solicitud de mensaje privado enviada por Rey en enero de 2023, acompañada por un video en el que ella aparece semidesnuda. Según el futbolista, nunca respondió ni aceptó el contacto. "¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajajajaja. Qué raro... porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble. Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja", escribió visiblemente molesto.

Sin embargo, lejos de dar por terminado el asunto, Natasha Rey redobló la apuesta: publicó un video íntimo en el que, aunque no se ve el rostro del hombre, se distinguen los tatuajes abdominales que coinciden con los del delantero. Este hecho habría motivado a Icardi a analizar una demanda legal, tanto civil como penal, según informó la periodista Tatiana Schapiro. El entorno del jugador ya estaría evaluando iniciar acciones judiciales una vez finalizada la feria.

Qué le dijo a Yanina Latorre

En diálogo con Yanina Latorre, Rey sostuvo su versión y reveló más detalles sobre los supuestos contactos con el futbolista. "Él me sigue desde que Wanda empezó con L-Gante", afirmó. Aseguró también que Icardi solía reaccionar a sus publicaciones, le enviaba mensajes por WhatsApp que luego borraba y la bloqueaba y desbloqueaba de manera intermitente. "Es él quien me vuelve a escribir y después lo borra. Está al pe...se ve", afirmó la vedette, quien además aclaró que nunca se vieron en persona.

La situación escaló aún más cuando Rey explicó por qué decidió hacer público el video: “Lo subí como diciendo: ‘¿Qué querés? Me bloquea y desbloquea de WhatsApp, me manda mensaje y tiene pareja. Yo no soy 2 de nadie’". Y apuntó contra Icardi por querer desmentirla: "Que crean lo que quieran. Yo subí eso porque el payaso me quiere dejar como una loca y estúpida".