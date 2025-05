Las empanadas que come Ricardo Darín: cuánto cuestan después del escándalo

Ricardo Darín estuvo en la mesa de Mirtha Legrand en la última emisión del programa y no paso desapercibido luego de expresar su desconcierto por el precio de la docena de empanadas. El actor anunció que había pagado $48.000 y el público estalló con todo tipo de comentarios al respecto.

La noticia no solo trascendió a todos los medios sino que también llego a los oídos de la famosa cadena de empanadas. Se reveló que el local donde Ricardo Darín compra las empanadas es “Mi Gusto” , una empanadería que tiene precios un poco más elevados, ya que se trata de empanadas gourmet.

Si bien los precios se mantuvieron iguales, en el marco de la polémica discusión por el costo de sus productos, “Mi Gusto” decidió ofrecer una promoción especial. Ahora, el último jueves de cada mes, la docena de empanadas costará $29.500, casi un 40% menos del costo que acusó Ricardo Darín.

Esta promoción comenzó su vigencia ayer, jueves 29 de mayo, titulada “No te quedes afuera”. La oferta equivale a pagar 12 empanadas por el precio de 8. Además, Pablo Lemos anunció que están trabajando en afán de poder reducir los costos de sus productos de forma permanente.

Moria Casán disparó contra Mirtha Legrand y la culpó por el escándalo de las empanadas de Ricardo Darín

Lo que comenzó como una cena televisiva más en la tradicional mesa de Mirtha Legrand terminó en una cadena de reacciones que involucró al Gobierno, a figuras del espectáculo y a las redes sociales. El protagonista del nuevo escándalo mediático fue Ricardo Darín, quien en pleno aire lanzó una frase que no tardó en viralizarse: “Una docena de empanadas cuesta 45 mil pesos”. Aunque el actor quiso ilustrar la inflación que golpea a los argentinos, el comentario desató un vendaval.

Entre quienes no se quedaron callados se encontró Moria Casán, que fue categórica al cuestionar tanto al programa como al clima que se genera allí. “No hay que ir de Mirtha Legrand porque te hace pasar mal”, sentenció con su habitual estilo provocador en una entrevista con Todo Noticias. Aunque aclaró con ironía que “la queremos a Chiquita, pero todo bien”, también sostuvo: “Yo ya no voy a esos lugares”, reafirmando su decisión de no participar más en programas donde se siente incómoda.

La polémica se encendió aún más cuando el ministro de Economía Luis Caputo se sumó a las críticas desde sus redes, poniendo en duda la cifra mencionada por Darín y cuestionando el papel de los artistas en el debate público. Este gesto fue leído por muchos como un intento de desacreditar la opinión de una figura reconocida del cine argentino que expresó su preocupación por el contexto social.

En ese marco, la conductora del Trece fue blanco de críticas indirectas. Moria, que actualmente protagoniza la obra Cuestión de Género junto a Jorge Marrale en la avenida Corrientes, remarcó: “Escuchar huevadas yo no tengo ganas. He ido muchas veces a la mesa de Mirtha Legrand, no tengo ganas. ¿Qué vamos a hacer siempre lo mismo? No”, reafirmando su hartazgo por los climas que se generan en ese tipo de programas.