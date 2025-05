Moria Casán disparó contra Mirtha Legrand y la culpó por el escándalo de las empanadas de Ricardo Darín

Lo que comenzó como una cena televisiva más en la tradicional mesa de Mirtha Legrand terminó en una cadena de reacciones que involucró al Gobierno, a figuras del espectáculo y a las redes sociales. El protagonista del nuevo escándalo mediático fue Ricardo Darín, quien en pleno aire lanzó una frase que no tardó en viralizarse: “Una docena de empanadas cuesta 45 mil pesos”. Aunque el actor quiso ilustrar la inflación que golpea a los argentinos, el comentario desató un vendaval.

Entre quienes no se quedaron callados se encontró Moria Casán, que fue categórica al cuestionar tanto al programa como al clima que se genera allí. “No hay que ir de Mirtha Legrand porque te hace pasar mal”, sentenció con su habitual estilo provocador en una entrevista con Todo Noticias. Aunque aclaró con ironía que “la queremos a Chiquita, pero todo bien”, también sostuvo: “Yo ya no voy a esos lugares”, reafirmando su decisión de no participar más en programas donde se siente incómoda.