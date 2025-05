El ex de Karina Jelinek confesó sus días más duros junto a ella

Leonardo Fariña no recordó con cariño a su ex esposa, la modelo Karina Jelinek , lo que provocó la reacción en caliente de ella con un posteo que se mostró en el programa de Viviana Canosa .

“Habló Leo Fariña sobre guita, los Kirchner, Lázaro Báez, pero además dijo que no recomienda casarse con una Karina Jelinek. Hoy le escribí a Jelinek, si ahora puedo, le escribo de nuevo, porque está indignada. Esto decía anoche Fariña, que es como una especie de Piccirillo, pero arrepentido”, presentó Viviana Canosa la entrevista que dio el ex valijero.

image.png

Tras esos dichos, la reacción de Jelinek llegó rapidísimo, y, sin perder el tiempo, Canosa mostró en vivo la respuesta que dio la modelo al respecto.

La reacción de Karina Jelinek a los dichos de su ex marido

“Tenemos lo que estaba en Instagram que escribió anoche Karina Jelinek, que estaba re caliente”, empezó diciendo Viviana Canosa, para luego mostrar el posteo de la modelo.

“En serio, entonces devolveme lo que te presté como una boluda. Caí también. ¿Cómo le van a hacer esa pregunta? Atrasan, me comparan con una Ferrari, no soy una cosa. Tampoco recomiendo que se casen con vos, Leo… Lo dejo a tu criterio”, escribió Jelinek, con mucho mal humor por lo que confesó su ex esposo.

image.png

Y luego, la mediática le mandó un picante audio a Viviana donde amplió sus críticas al empresario.

“Un caballero no dice eso. Lo que menos pensaba que mi ex me iba a decir eso, cuando supuestamente terminamos bien, o sea, me perdí. Y ahora sale con esto, que no está bueno, la verdad. No quiero hablar, porque estoy muy caliente y no quiero decir cualquier cosa. Lo que pienso es lo que dije en mis redes sociales: yo no lo obligué a que se case conmigo. Y gracias a que se casó conmigo, pienso que está vivo y todo el mundo lo dice“, disparó.