Murió Chucky: quién era Ed Hale, el actor que interpretó al muñeco maldito

image.png

Al mismo tiempo, la familiar de Gale subió varias fotos del actor encarnando a varios de sus personajes, entre los que se encontraba Chucky. “A lo largo de su carrera, apareció en más de 130 películas, programas de televisión y avisos publicitarios. Con esta amplia obra, dejó un legado repleto de luces y frases ingeniosas”, remarcó.

Quién era Ed Gale, el actor que encarnó a Chucky

Ed Gale había nacido el 23 de agosto de 1963 en Plainwell, Michigan. Desde muy chico siempre quiso ser artista y, por eso, salió a recorrer los Estados Unidos a los 20 años para poder llegar a Hollywood. No era nada fácil para un joven que sufría de acondroplasia, un trastorno del crecimiento.

Su gran oportunidad en Hollywood llegó con la película de aventuras y comedia de 1986 Howard the Duck, donde fue elegido para ponerse el traje de Howard por sus características físicas, mientras que Chip Zien prestó la voz para ese rol.

“Estaba muy emocionado por conseguir el papel, pero no tenía ni idea de quién era Howard The Duck ni de que fuera un personaje de cómic de Marvel. Me puse el traje todos los días durante casi 10 meses. Fui el único actor que lo interpretó”, recordó Gale en una entrevista con el sitio Rediscover The 80s.

image.png

A partir de ese rol vinieron otros. El más importante llegó en 1988, cuando se puso otro traje, esta vez el del personaje del asesino serial metido en un juguete para niños de la exitosa película Chucky, el muñeco maldito. Gale también apareció en la primera secuela de la década de 1990.

Gale también apareció en Spaceballs, la película protagonizada por Mel Brooks, y en Chopper Chicks en Zombietown. Luego hilvanó varios papeles, en Mom and Dad Save the World, The Little Rascals y La nueva Pesadilla de Wes Craven. Además trabajó en Héroes a la fuerza, ¿Dónde estás, hermano? y Mikeyboy, entre otras ficciones.

En los años 1990 registró gran cantidad de apariciones en producciones con similar temática como Bill & Ted's Bogus Journey, Dolly Dearest, The Jungle Book, Weird Science y Sabrina the Teenage Witch. La carrera de Gale continuó en las décadas siguientes, desempeñándose como actor y doble en reconocidas producciones.