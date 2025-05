La cifra en dólares mensual que Wanda Nara le exige a Mauro Icardi

Embed

La cifra que pide Wanda Nara por mes para que Mauro Icardi le pague

Durante el mismo programa, el panelista Pepe Ochoa recordó que en el streaming Bondi, el conductor ya había adelantado esta cifra. “Wanda está pidiendo 200 mil euros por mes hasta que venga una persona que la pueda mantener”, comentó con ironía, a lo que De Brito no tardó en asentir.

Además, Wanda Nara asegura que Icardi le debe ese mismo monto, correspondiente a los últimos ocho meses impagos. Esa deuda también fue uno de los temas principales abordados en la audiencia, que originalmente estaba prevista para una hora, pero terminó prolongándose mucho más debido a los cruces entre las partes.

Mientras tanto, en declaraciones a Intrusos, Nicolás Payarola, abogado de Wanda en Argentina, confirmó que su clienta inscribió a Icardi en el registro de deudores alimentarios: “La ley prevé que pasados los tres meses de mora de pago del alimento, la persona obligada tiene que estar incluida en ese registro y como consecuencia se ve la revisión de salidas del país de esa persona, que es lo que hemos solicitado”.

Wanda 1.jpg Wanda Nara

Cómo sigue el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Pero el reclamo económico no fue el único elemento controversial de la jornada. Según relató Giuseppe Di Carlo, abogado de Wanda en Italia, en diálogo con DDM, Icardi no solo se mantuvo distante y evitó el saludo con su ex, sino que aprovechó la ocasión para realizar una jugada inesperada: “Mauro Icardi le pidió al juez italiano la tenencia de sus hijas para que vivan con él y con su novia”. Se trata de un pedido que no prosperó en Argentina y que ahora intenta impulsar desde el fuero italiano.

El periodista Guido Záffora detalló que, según el relato de Di Carlo, “Wanda y Mauro llegaron, se sentaron cada uno en una punta, no se saludaron y casi no se miraron. Mauro, después de escuchar al juez, junto a su abogado, pidió la tenencia de las nenas. Lo que no logró en la Argentina, lo quiere en Italia”.