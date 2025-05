El duro momento de salud que pasó la hija de Alex Caniggia y Melody Luz

" La verdad que fue heavy porque yo estaba acá en Capital y ella estaba lejos, de acá a dos horas”, contó y profundizó en el relato: “Desde el jardín me llamaron que no podía respirar, que tenía fiebre, algo que nunca había pasado. Y bueno, corrimos a la guardia y fueron cuatro o cinco horas de observación qu e fueron difíciles y agotadoras , pero siempre positivos”.

Por otra parte destacó la dinámica que tiene con Alex: “Por nuestra hija todo así que bueno, funcionamos bien como equipo en ese sentido", dijo y destacó:“Siempre fue un padre presente y sigue siéndolo”.

A principios de mayo y después de días de puro hermetismo, poco a poco, Melody Luz empezó a compartir detalles sobre su separación de Alex Caniggia. En las últimas horas, la bailarina lanzó una fuerte indirecta mediante redes sociales hacia su expareja y, como si fuera poco, comunicó la tajante decisión que tomó luego de su ruptura.

A través de una historia de Instagram, la bailarina comenzó escribiendo, de manera irónica: “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar”. Luego, en mayúsculas, añadió una oración muy corta, pero contundente: "Me cansé”. Según dio a entender, habría leído chats del mediático con otras mujeres durante su noviazgo.

Posteriormente, confirmó su relación con el chef Santiago del Azar y continuó redactando: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, agregó categóricamente.

Melody Luz.jpg Melody Luz

De todas formas, parece haberse tomado la situación con humor. Después del fuerte descargo, añadió un video que le dio un toque de diversión a la situación. Se trató de un recorte del reconocido programa de televisión estadounidense Caso Cerrado. En el clip, aparece la conductora del ciclo, la doctora Ana María Polo, diciendo la típica frase que pronunciaba al concluir un proceso judicial durante el show: “He dicho, caso cerrado”.

Para terminar de confirmar su nuevo romance con el chef que también fue parte de El Hotel de los Famosos (Eltrece), donde casualmente había conocido a Alex, decidió subir otra foto. En este caso, se trató de una imagen de del Azar, tomada mientras se estaba sacando la remera, dejando al descubierto su trabajado torso y sus marcados bíceps.