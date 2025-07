Pía Shaw contó el chisme más duro de las abogadas de Mauro Icardi

Tras el escándalo del viernes en el Chateu, cuando Mauro Icardi estuvo más de diez horas para retirar a sus hijas, el jugador del Galatasaray hizo una durísima presentación en la justicia en contra de Wanda Nara. Sin embargo, en medio de esa situación, la mediática no se iba a quedar tranquila.

Pía Shaw leyó la respuesta que dio Nicolás Payarola, abogado de Wanda, que contiene. según ellos, un escandaloso dato: “En tal sentido con relación a las manifestaciones sobre algunos pormenores que tuvieron lugar en mi domicilio, hago saber que las señoras letradas no accedieron al mismo en ningún momento. De modo tal, que las afirmaciones formuladas son falsas”.

“La serie de episodios que relatan no se sustentan más que en falsas suposiciones producto de su imaginación. Es por ello que las presentantes no se encuentran en condiciones de acreditarlas y de hecho no las han acreditado”, cerró.

Wanda.jpg Wanda Nara

Cómo fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas en el Chateau

Semanas atrás, Mauro Icardi recibió el visto bueno por parte del juez para reencontrarse con sus hijas. El fallo le permitía al delantero del Galatasaray retirar a las menores del domicilio que comparten con Wanda Nara, y así, convivir siete días tras un largo tiempo de no poder estar juntos.

Este viernes, según lo estipulado judicialmente, el futbolista debía reintegrar a las menores a las 11 de la mañana. Astutamente, Icardi pidió extender el plazo y se lo aceptaron en el Juzgado 106, por lo cual la entrega se realizaría por la tarde, cerca de las 19 horas, esto se debería a las 10 horas que pasó en el interior del complejo esperando a que la Justicia resolviera su salida con las niñas, el pasado viernes.

En Intrusos (América TV), mostraron como su cronista se encontraba apostado frente al edificio donde reside Wanda, a la espera de su llegada. Allí, la empresaria fue captada saliendo en un auto de alta gama, vehículo con el que nunca había sido vista antes, acompañada de una amiga. Minutos después, regresó al lugar, descendió del rodado con una capucha gris y accedió rápidamente al interior del inmueble.

Wanda Nara arribó a su domicilio y fue interceptada por el cronista de Intrusos

Alejandro Guatti, notero del programa de chimentos, intentó dialogar con Wanda Nara, pero la conductora se mostró evasiva. La mediática continúa aguardando el momento para volver a ver a sus hijas, luego de una escena de gran tensión ocurrida días atrás. En ese momento, las niñas inicialmente se resistían a separarse de su madre, quien atravesaba una crisis emocional, pero la intervención del personal del Ministerio Público Tutelar logró modificar la situación.

ssstwitter.com_1751741331691.mp4

El viernes pasado un escándalo se desató en la casa de Wanda Nara cuando Mauro Icardi debía llevarse a sus hijas

La panelista Paula Varela detalló que el miércoles, Mauro Icardi le pidió a su equipo legal que gestionara con el magistrado una autorización formal que le permitiera entregar a las niñas durante la tarde del viernes. El deportista intenta manejarse con cautela para evitar nuevos episodios conflictivos con su expareja, priorizando el bienestar emocional de las menores y minimizando cualquier posibilidad de fricción legal o personal.