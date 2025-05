Puro Show reveló los últimos detalles de la denuncia de Sabrina Carballo a su ex

image.png

Y cerró, contundente: “Ese día ella dice, ‘basta, hasta acá llegaste Damián’. Y directamente va a la Oficina de Violencia de Género a generar una denuncia por violencia y por hostigamiento contra el padre de su hija. Esta denuncia fue realizada el sábado por la noche, domingo por la madrugada, y a partir de ese momento, con fuentes judiciales que me fueron aportando data, lo que me confirman es que Sabrina ya tiene botón antipánico y que ya tiene una perimetral para que este hombre no se acerque”.

Qué significa el nombre que Sabrina Carballo eligió para su hija

El nombre Caetana, elegido por Sabrina Carballo para la primera hija que tuvo con Damián Potenza, tiene una interesante etimología que data de la antigua Roma. Su origen recae en el latín “Caecus”, que significa “ciego” o “invidente”. Este nombre era utilizado como apodo para personas que tenían problemas de visión.

Pero el significado del nombre va más allá de su simple connotación literal. Por un lado, representa a una persona con una gran capacidad de adaptación y resiliencia, ya que, al ser “invidente”, aprende a desenvolverse en un mundo lleno de obstáculos.

image.png

Por otro lado, el nombre también puede simbolizar la capacidad de ver más allá de las apariencias y tener una visión interna más profunda. En este sentido, Caetana puede ser interpretado como una persona que busca la verdad y la sabiduría a través de su intuición y su percepción interna.