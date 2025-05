Mauro Szeta realizó una fuerte confesión, súper íntima, que horrorizó a Mirtha Legrand

En una de las charlas más inesperadas del programa “La Noche de Mirtha”, Mauro Szeta reveló detalles íntimos de su vida conyugal que dejaron sorprendida incluso a la propia conductora. El periodista especializado en policiales asistió a la clásica mesa de Mirtha Legrand y no esquivó una pregunta directa: “¿Vos no dormís en la cama con tu mujer? ¡De entrada te lo pregunto!”.

MIrtha 1.jpg Mauro Szeta y su pareja

La fuerte confesión de Mauro Szeta en la mesa de Mirtha Legrand

Pero Mauro Szeta, fiel a su estilo, explicó los fundamentos con claridad. “Tiene un motivo. Los dos roncamos. Yo me acuesto más tarde que ella porque me quedo mirando, en general, o causas judiciales o programas de chimento que ya pasaron. Entonces, si me acuesto más tarde y ella ya está dormida, está roncando, y si ella se acuesta después, me agarra a mí roncando”, detalló con humor.

Frente a este panorama, optaron por una salida inusual pero efectiva: “La solución armoniosa fue tener camas separadas. Y nos encontramos cuando tenemos ganas en una cama neutral”. El periodista reveló que incluso cuentan con un “tercer dormitorio” como espacio compartido cuando lo desean. “Casados hace 15 años, estamos muy felices”, agregó con seguridad.

La revelación encendió la mesa, y Mirtha no dejó pasar la oportunidad para profundizar con una de sus preguntas filosas. “¿Y si ella te dice ‘no tengo ganas’?”, deslizó con picardía. Szeta, con una sonrisa resignada, respondió: “¡Siempre!”.

MIrtha 2.jpg Mauro Szeta y su pareja

La particular práctica de Mauro Szeta

Más allá de las risas que provocó la anécdota, la historia de Mauro Szeta y Clarissa Antonini abre el debate sobre las nuevas formas de convivencia en pareja. Dormir en camas separadas, una práctica que todavía genera sorpresa, está cada vez más presente en muchas relaciones, sobre todo cuando se prioriza el descanso, la salud y la armonía en el vínculo.

Mauro Szeta dejó en claro que no se trata de una crisis ni de una distancia emocional, sino de una estrategia compartida para mejorar la calidad de vida de ambos. Su testimonio, lejos de responder a un modelo tradicional, expone con sinceridad cómo se puede construir una pareja sólida desde acuerdos reales y adaptados a las necesidades de cada uno.