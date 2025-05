Escándalo judicial por un abogado que fue sancionado y piden retirarle la licencia: qué pasó

El letrado no se presentó a una audiencia de formulación de cargos contra sus defendidos, por segunda vez. Ordenaron a la Policía el traslado de los acusados.

Por segunda vez, un abogado no se presentó a una audiencia de formulación de cargos y fue sancionado tras un pedido del fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya. Se trata de Jorge Alejandro Pschunder , quien representa a tres personas que son investigadas por conformar una asociación ilícita en la que simulaban vender terrenos.

El caso no fue formalmente expuesto por la fiscalía, ya que -por las ausencias de los involucrados- no pudo concretarse la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, según se informó a LMNeuquén, la investigación surgió a partir de una serie de operaciones inmobiliarias realizadas sobre tierras ubicadas en el paraje el Rincón, con distintos tipos de delitos, desde falsificación de documentos públicos hasta estafas. La teoría es que, en la mayoría de los casos, realizaron maniobras para quedarse con tierras que no les pertenecían y venderlas o simular venderlas. Son unos 30 hechos.