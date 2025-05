Otro fracaso del Boca de Riquelme: eliminado por Independiente de local

Crónica de una noche tensa

La primera clara fue para el local, con un pase largo de Blanco para Palacios y el desborde del chileno por derecha. Su centro atrás le sirvió el gol a Merentiel, que definió mal y Rey evitó la caída de su arco.

Después, Independiente tomó la iniciativa y adelantó las líneas, pero los intentos y córners no derivaron en situaciones nítidas. El Rojo generó su primera clara a los 33' cuando tras un rebote Matías Giménez Rojas perdió en el mano a mano con Marchesín.

Boca fue superior porque fue más punzante y aprovechó que el rival juega con la defensa muy adelantada. Blanco cortó en el medio y le tiró una pelota profunda a Merentiel, que no definió ante Rey y el arquero evitó que lo pasara.

Después, la Bestia desbordó por derecha y le sirvió el gol a Palacios, pero el chileno falló en el área chica y erró un gol increíble.

El trámite no cambió en el segundo tiempo, pero Boca ya no generó situaciones porque no pudo aprovechar que el rival jugó con su última línea cerca de la mitad de la cancha.

En la primera chance nítida del complemento para la visita, Álvaro Angulo le ganó fácil a Merentiel, dejó pagando a Ayrton Costa y definió cruzado al ángulo opuesto de Marchesin para abrir el marcador.

Después del gol del Rojo, Boca ya no entró al área rival. Los cambios de Herrón fueron contraproducentes, porque sobre todo Edinson Cavani ingresó en un estado físico y futbolístico calamitoso.

Creció la figura de Kevin Lomónaco en Independiente, el mejor futbolista de la cancha. Matías Gímenez falló un par de situaciones para liquidar el pleito y el resultado se mantuvo abierto hasta el final.

El xeneize evidenció las carencias ya conocidas a la hora de elaborar juego y hubo actuaciones individuales lamentables.

El Boca de Riquelme y otro fracaso en su gestión como presidente, porque además de perder, el equipo tiene un nivel espantoso.

SÍNTESIS

Boca: Agustín Marchesin; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Mariano Herrón

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone y Luciano Cabral; Santiago Montiel, Matías Giménez Rojas y Santiago Millán. DT: Julio Vaccari

Gol: ST 19 Angulo

Árbitro: Nicolás Ramírez

Cancha: La Bombonera