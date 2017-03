Le gusta provocar

Buenos Aires.- A siete meses del escándalo por las declaraciones misóginas en una charla de periodismo, Gustavo Cordera presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py solicitando su sobreseimiento en la causa penal abierta en su contra por haber dicho que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”. El cantante está imputado del delito de incitación a la violencia colectiva contra las mujeres.

El músico presentó un escrito de descargo en el Juzgado Federal 6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, en el que afirmó que fue “malinterpretado”. “No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido”, sostuvo. “Quiero que quede absolutamente claro que lamento profundamente si con mis dichos he causado algún dolor, herida o enojo. Esa jamás fue la intención de quien hace años viene propugnando con su música el avenimiento, la igualdad y el respeto de quienes son distintos, ya sea por sus ideales, su género o sus pensamientos”, sostuvo.

Cordera volvió a explicar cómo se dio el “simulacro de conferencia de prensa” en TEA e insistió en que la misma no sería difundida. “Lo que se busca en esas clases es que los alumnos ingresantes de la carrera se ejerciten. ¿De qué manera ejercitar a un alumno para que indague? Me pregunté. Decidí hacer uso de la misma mecánica que utilizo para componer mi música: la provocación”, explicó. “Mis manifestaciones pudieron haber causado estupor o sensibilidad, pero indudablemente no produjeron ninguna alarma colectiva, a pesar de su descontextualizada difusión, que inevitablemente derivó en una desvirtuada interpretación de las mismas”, agregó.

Para el fiscal federal Ramiro González, “los dichos de Cordera no fueron brindados en un contexto privado o familiar sino frente a una cámara y en un auditorio en el que había periodistas y estudiantes que registraron las declaraciones”. González subrayó que “sus afirmaciones constituyen una grave violación a los derechos humanos” e invocó el artículo 212 del Código Penal, que prevé de tres a seis años de prisión al que públicamente incitare a la violencia colectiva.

Diez: días tiene Canicoba Corral para decidir la situación procesal de Gustavo Cordera.