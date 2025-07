Santi Korovsky reveló cómo se conoció con Celeste Cid

Santiago Korovsky no puede disimular su incomodidad. Se ríe, se sonroja, se tapa la cara. A pocos días del esperado estreno de la segunda temporada de División Palermo, la serie de Netflix que lo tiene como creador, guionista y protagonista, el actor atraviesa también un momento de exposición inesperado: su noviazgo con Celeste Cid .

“Me cuesta hablar de mi intimidad”, admite frente a Revista GENTE, recién llegado de unas vacaciones en Grecia junto a su pareja. Es consciente de que su historia de amor con una de las actrices más queridas del país no pasaría desapercibida, pero aún así, no deja de sorprenderse por el interés que despierta. “Ella trabaja de esto desde los 12 años, está acostumbrada”, dice, mientras intenta poner en palabras lo que todavía lo abruma.

El romance se hizo público a principios de año, cuando Korovsky subió una foto a Instagram con una leyenda cargada de ironía: “El segundo robo del siglo”. La imagen de dos sombras y un arroba etiquetando a Celeste fue suficiente para que se confirmara lo que ya circulaba en redes. Lo que Santiago no imaginó fue que su humor se volvería en su contra: “Voy al supermercado y el cajero me pregunta si voy a pagar o si voy a seguir robando”, cuenta, con un dejo de risa cansada.

El actor revela que la historia con Celeste tuvo un comienzo curioso: “Nos conocimos en una entrega de premios y después chateando… Nos encontramos un día sin el celular y fuimos a pasear por ahí. Y, bueno, qué sé yo…”. Aunque él mismo intenta mantener la distancia del tema, termina confesando que ya había intentado acercarse una década antes: “Hace diez años le había escrito un mensaje en Facebook. Éramos amigos de Facebook, no sé por qué, y le respondí una story… quedó en el vacío. Y después ella me escribió como diez años después”.

Santi 1 Celeste Cid y Santi Korovsky

Vuelve División Palermo

A lo largo de la entrevista, se repite una escena: cada vez que se menciona a Celeste, se le iluminan los ojos. Pero también se pone nervioso, le cuesta sostener el foco puesto en su vida privada. “Yo siempre soñé alto en todo sentido”, dice, y completa: “Por eso estoy haciendo una serie que la actúo, la dirijo y la escribo. O sea, no sé, me parece que si hay algo que enseña todo esto es que no hay límites”.

Mientras el foco mediático lo empuja a hablar de su pareja, Korovsky no pierde de vista lo que realmente lo impulsa: su trabajo. División Palermo fue una revelación y ahora regresa con una segunda temporada más ambiciosa, sin perder la esencia. La historia de la guardia urbana inclusiva, que mezcla humor absurdo, crítica social y costumbrismo local, se mete esta vez en una trama más explosiva: un ajuste de cuentas narco que pondrá a prueba al grupo.