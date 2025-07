La fuerte denuncia de Lía Salgado contra Moria Casán

“Sí, me copió. Me copió”, lanzó sin titubeos cuando De Brito le preguntó si creía que Moria se había inspirado demasiado en su estilo. La frase resonó con fuerza tanto en el estudio como en redes sociales, donde se revivieron fragmentos de sus programas históricos, pero también resurgió el eterno debate sobre quién fue pionera en el formato de entrevistas cara a cara con figuras del espectáculo y participación del público en vivo.

Lía recordó que su desembarco en la TV con este estilo fue una apuesta novedosa para la época, traída desde su experiencia en Estados Unidos. “Me llama un notero y me dice que haga un móvil. Y le digo: ‘No, yo ya estoy para conducir, no voy a hacer un móvil’. Además, vine de Estados Unidos y quiero hacer un top show en Argentina. Y lo hicimos. Salí al frente”, recordó con entusiasmo.

Incluso relató cómo desde el primer programa se plantó con firmeza ante el público: “Me acuerdo que me patoteó uno que estaba en el público y yo le dije: ‘Mirá, yo soy la conductora, si querés nos vemos afuera’. Como si fuera Cacho Castaña. El tipo se quedó calladito y no jodió más”. Esa frontalidad, asegura, fue parte de su sello.

Lía Salgado apuntó contra Moria Casán

Pero el foco de la discusión llegó cuando comparó su enfoque con el de Moria: “No me gustaba cuando decía eso de ‘penetreme’, porque parecía que el show se centraba en ella. Y el show se centra en el invitado. Era todo Moria, Moria, Moria. Tuvimos un ida y vuelta con ella”. Con esas palabras, Salgado no solo criticó el estilo provocador de su colega, sino que también dejó en claro que ese tipo de exposición del ego no coincidía con su visión de lo que debe ser una entrevista.

Mientras tanto, desde el otro lado, Moria Casán no ha respondido directamente a las declaraciones de Lía, pero recientemente dio una entrevista donde se mostró sin filtros como de costumbre. Allí habló sobre su presente laboral y su situación económica: “Sí, cobro la mínima (304.723,93 pesos). Es un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito. De cualquier manera, no me quejo, pero cobro”. Y agregó: “Estoy por cumplir 80 años y hago funciones de miércoles a domingo, con tres cambios de vestuario en 15 segundos, en una obra que considero trascendente y transgresora”.