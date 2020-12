Lo más esperado de Netflix en 2021

Tigre Blanco | 22 de enero de 2021

La esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra Jonas, protagoniza esta adaptación de la novela superventas de The New York Times que profundiza en el rígido sistema de clases que todavía sigue vigente en la India actual. La película cuenta la historia de Balram Halwai, interpretado por el actor novel Adarsh Gourav, un conductor de rickshaw que pronto se ve expuesto a la corrupción de las clases más altas.