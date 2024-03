La princesa de Gales Kate Middleton anunció que padece cáncer

La esposa del príncipe de Gales, William, detalló que tras la intervención abdominal, los médicos entendieron que la condición no era cancerosa. "La cirugía se realizó con éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después detectaron que el cáncer había estado presente. Mi equipo médico recomendó que fuera tratada con quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras fases de ese tratamiento”, explicó Middleton.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida”, dijo.

Embed - Diario LMNeuquén en Instagram: " La princesa de Gales, #KateMiddleton, anunció este viernes que padece de #cáncer y está recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventivo. La #noticia fue revelada a través de las redes sociales oficiales de la pareja de la corona británica. Luego de varios meses de ausencia oficial, Kate reapareció con un mensaje en el que explicó que, luego de la #cirugía abdominal a la que se sometió en enero, se confirmó el diagnóstico. Leé la nota completa en nuestro link in bio" View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

Además, Kate sostuvo que la noticia fue un "gran shock. Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento".

"Lo más importante es que nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, agregó la princesa de Gales e insistió en que se “encuentra bien y que se está fortaleciendo cada día”

Kate Middleton tenía planeado reaparecer en Pascuas

Kate Middleton tenía planeado reaparecer en la misma del Domingo de Resurrección del próximo domingo 31 de marzo, según explicaron desde el palacio de Kensington.

Si bien la esposa del príncipe William no tenía previsto volver a la vida pública hasta después de Semana Santa, se conoció que será parte de la ceremonia, que será su primer acto oficial y público desde Navidad, de acuerdo a la información publicada por el diario The Times.

William y Kate participará en la misa matinal del próximo 31 de marzo en la capilla de San Jorge, en Windsor. Esto modifica el plan inicial anunciado por el Palacio, que tras informar de que la princesa de Gales se había sometido a una “cirugía abdominal programada”, aseguró que no retomaría sus compromisos hasta “después de Pascuas.

El video de Kate Middleton

En medio de los rumores sobre su desaparición pública, este martes, el diario sensacionalista The Sun, que en esta ocasión se convirtió en un defensor de la monarquía británica, publicó un video de la princesa Kate Middleton junto a su esposo, Guillermo, comprando en un mercado de Windsor, ciudad en la que se encuentra el Palacio Real.

El principe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, paseando en Londres..jpg El principe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, paseando en Londres.

Es el primer video tras la operación abdominal que sufrió la princesa de Gales a mediados de enero pasado, tras la cual desapareció generando muchas suspicacias y teorías conspirativas.