La Justicia intimó al Gobierno a detallar el reparto de alimento a comedores

En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno a continuar con la entrega de alimentos a comedores.

Qué se le exigió al Gobierno

Ese magistrado pidió además que "el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes".

"Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras", agregó.

SANDRA PETTOVELLO.jpg Sandra Pettovello, funcionaria del ministerio de Capital Humano del Gobierno, en el foco de la Justicia.

La causa comenzó desde principio de este año, cuando las organizaciones habían reclamado que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales.

A raíz de esto, se convirtió en un amparo colectivo y el juez Lara Correa lo aprobó.

El escándalo de los alimentos impactó en Neuquén

A comienzos de junio comenzó la entrega de alimentos retenidos en los depósitos del Ministerio de Capital Humano de Nación. En aquel momento, la principal duda apuntaba a que Neuquén podría haber quedado afuera del reparto, con cuatro comedores que estaban a la espera de miles de litros de leche a pocos meses de vencer, mientras cientos de familias buscan su sustento en el basural de esta ciudad o están en situación de calle.

Había 4 mil kilos de leche en polvo en juego, nada menos. Eso fue lo que pidió la Fundación Conin Neuquén para abastecer a cuatro comedores.

"Por información extraoficial que me ha llegado estimo que no, que hemos quedado afuera. El día martes de esta semana ingresé tres solicitudes por un total de 4.280 kilos de leche para las primeras dos organizaciones del oeste de Neuquén. De alguna manera me alimentaron la esperanza de que iban a ser atendidas y las otras como ingresaron un poco más tarde, porque recibí la información también un poco tarde, quedaron ahí. Ayer (miércoles) mandé a la fundación otros audios, para ver si van a responder a las cuatro solicitudes que presentamos o al menos alguna de ellas, y no recibí respuesta. No estaríamos en el listado", comentó Héctor Rimaro, el referente local de la fundación.

Sin embargo, horas más tarde, llegaron más de 5 mil cajas de leche a Neuquén y antes de fines de junio fueron repartidas en los comedores comunitarios de la ciudad. Se esperaba que puedan ser consumidos antes de la fecha de vencimiento.

Los 5004 litros de leche entraron a la ciudad el miércoles 19 de junio después del mediodía y desde la Fundación CONIN pusieron manos a la obra de inmediato para hacerla llegar a los sectores más carenciados. "Ya a primera hora de la tarde nos lo entregaron y ya distribuimos en los lugares donde tiene que estar, los merenderos y los comedores. Todo ha sido muy rápido, muy urgente", explicó Héctor Rimaro representante en la provincia de la organización sin fines de lucro.