El escándalo de los alimentos impacta en Neuquén con miles de kilos de leche

"Por información extraoficial que me ha llegado estimo que no, que hemos quedado afuera. El día martes de esta semana ingresé tres solicitudes por un total de 4.280 kilos de leche para las primeras dos organizaciones del oeste de Neuquén. De alguna manera me alimentaron la esperanza de que iban a ser atendidas y las otras como ingresaron un poco más tarde, porque recibí la información también un poco tarde, quedaron ahí. Ayer (miércoles) mandé a la fundación otros audios, para ver si van a responder a las cuatro solicitudes que presentamos o al menos alguna de ellas, y no recibí respuesta. No estaríamos en el listado", comentó Héctor Rimaro, el referente local de la fundación.