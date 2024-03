Difunden un video de la princesa Kate Middleton en Reino Unido, pero genera más dudas

En medio de los crecientes rumores, el diario The Sun grabó imágenes de la pareja comprando en un mercado. Muchos afirman que no es ella.

Una imagen del video de Kate Middleton y el principe Guillermo, difundido por The Sun.

El diario sensacionalista The Sun , que en esta ocasión se convirtió en un defensor de la monarquía británica, publicó ayer un video de la princesa Kate Middleton junto a su esposo, Guillermo, comprando en un mercado de Windsor , ciudad en la que se encuentra el Palacio Real.

La pareja, según cuenta el diario, fue a un mercadito de frutas y hortalizas el fin de semana pasado y a ella se la vio “sonriente”. "La pareja parecía relajada y con un espíritu positivo", apunta el períodico.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el video de The Sun Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el video de The Sun

“Hemos decidido contar ayer su aparición, y mostrar hoy el video (por el lunes), en un intento de poner fin a lo que el propio palacio de Kensington ha llamado ‘la locura de las redes sociales”, se justifica el periódico, mostrándose como un férreo defensor de la princesa.

The Sun también cita testigos del lugar. "Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí. Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras", dijo un hombre.

Reaparece en el momento crítico

La monarquía británica está pasando uno de los momentos más polémicos y precisamente con Kate, una de sus figuras más populares.

Algunos medios británicos, como la BBC y The Times, y también en las redes sociales, venían reclamando una explicación de lo que le sucedía con la princesa, que había desaparecido de escena tras la operación.

El principe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, paseando en Londres..jpg El principe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, paseando en Londres.

Tras la intervención se dijo que la princesa permanecería de 10 a 14 días en reposo, sin explicar las causas de un período tan largo.

Como no hubo información precisa, comenzaron los rumores sobre una crisis matrimonial y un estado depresivo de Kate, de 42 años.

El problema se agravó con el escándalo de la foto del Día de la Madre que publicó Kate el 10 de este mes. Los medios descubrieron que estaba manipulada, y ella misma tuvo que salir a pedir disculpas por el engaño.

El episodio provocó una grave crisis de credibilidad de la monarquía y encendió las críticas de la prensa británica, que lo vivió como una farsa. De todas maneras, los medios locales mantuvieron mucho respeto hacia la pareja.

Descreimiento en las redes y nuevos rumores

El problema fue que todas estas circunstancias provocaron una desconfianza general en la población y en las redes sociales salieron rápidamente a cuestionar el nuevo video.

La imagen del video no es muy clara, lo que hace crecer las sospechas sobre su veracidad. Algunos señalan que no es actual, y otros dicen directamente que es otra mujer muy parecida. También se multiplicaron las burlas en las redes.

Deja a Kate, el título de The Sun de este martes.jpg Deja a Kate, el título de The Sun de este martes.

Esto incrementó las versiones alrededor de la princesa. Se habla de una cirugía estética y de un problema de depresión producto de una crisis matrimonial.

Este martes, The Sun, el diario que publicó el video, salió a confirmar que es Kate, aunque admitió que muchos dudan. “A pesar de que la princesa fue fotografiada luciendo feliz y saludable, las teorías de conspiración descabelladas han seguido difundiéndose”, dijo.

“Los cínicos locos han tratado de decir que es un doble caminando con Wills (Guillermo) en el clip del fin de semana, o que no es la realeza en absoluto. Otros dijeron ridículamente que se había utilizado inteligencia artificial (IA) para crear el clip”, agregó The Sun.

El tabloide contó “Nelson Silva, de 40 años, fue quien tomó el video. Estaba comprando un bistec cuando vio a Kate y William en el pasillo del pan”.

"Noté a una pareja eligiendo hogazas de pan y la mujer volvió la cara y sentí como si hubiera visto esa cara antes. Me resultaba familiar. Lo conocía de alguna parte. Entonces William se volvió y pensé 'espera, conozco a esta persona'. Le dije al personal 'creo que son ellos' mientras pagaba”, apunta Silva.

"Fui a mi auto y cuando salieron de la tienda simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta del terreno. Simplemente desaparecieron y no vi ningún auto”, finalizó.