Boleto Estudiantil en Neuquén: cómo revalidarlo, requisitos y hasta cuándo hay tiempo

Boleto Estudiantil en Neuquén: cómo revalidarlo, cuáles son los requisitos y hasta cuándo hay tiempo

En la provincia de Neuquén , el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria -del que depende la Dirección Provincial de Transporte-; Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres -a través de la Subsecretaría de Juventudes- y de Educación. ¿Cómo se puede revalidar el BENG ? ¿Cuáles son los requisitos y hasta cuándo hay tiempo?

El BENG se aplica en todas las ciudades que tengan servicios interurbanos y que estén bajo la jurisdicción del organismo. Además, el mecanismo de viaje de gratuidad es a través de una tarjeta que se le suministra al alumno, este se inscribe con esa tarjeta y tiene un cupo de viajes para asistir a las clases presenciales.

boleto estudiantil neuquen tramites

Para revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) se deberá realizar el trámite a través del sitio web economianqn.gob.ar, donde los estudiantes deben cargar el certificado de alumno regular actualizado. El plazo para cumplimentar este trámite vence el 31 de agosto de 2025.

Cabe destacar que el certificado de alumno regular actualizado deberá llevar sello y firma de la institución educativa, o bien contar con código QR o de validación. De no cumplir con esos requisitos, la solicitud para la revalidación del BENG no será aprobada.

En el sitio oficial Neuquén Informa se detalló además que este requisito abarca únicamente a usuarios del BENG de niveles terciario y universitario “porque los niveles primario y secundario son de curso obligatorio, así que no hacemos la revalidación para ellos”, explicaron.

Las autoridades recalcaron que, en relación al período de la revalidación del BENG -abierto desde el 17 hasta el 31 de agosto de 2025- es un tiempo prudencial para que los estudiantes ingresen a la página del ministerio de Economía, Producción e Industria, del cual depende la dirección provincial de Transporte, para actualizar sus datos académicos.

Para aquellos estudiantes que pretendan inscribirse por primera vez para gestionar el BENG, cabe subrayar que el trámite podrá realizarse a lo largo de todo el año.

La documentación que se debe presentar es el certificado o constancia de alumno y alumna regular y foto del Documento Nacional de Identidad. Si la dirección declarada no coincide con la del DNI, se deberá acreditar mediante certificación del domicilio o recibo de algún servicio vigente.

Asimismo, los alumnos deberán apuntar nombre del establecimiento al que asisten y los días de asistencia. Una vez que se analice la información, el solicitante recibirá un correo de confirmación. Las personas interesadas pueden realizar consultas a través del correo electrónico [email protected]

escuela aula pizarrón clases.jpg

Si ya se realizó la inscripción, los interesados pueden consultar el estado del trámite por correo electrónico a la casilla [email protected] o por Whatsapp al 299 595 8676. Cabe resaltar que el Boleto Estudiantil Gratuito en Neuquén tiene límites de viajes semanales y mensuales, de acuerdo al radio del alumno solicitante y la distancia de origen del pasaje.

La institución educativa de destino no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia de Neuquén. Ya sea para el trámite de revalidación o para nuevas inscripciones, los postulantes recibirán un mail de confirmación.