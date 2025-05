Bomberos Voluntarios de siete localidades lograron controlar el incendio en Senillosa

Al respecto, Gómez informó que el incendio en Senillosa "está controlado pero no extinguido" y precisó: "está rodeado, pero hay que trabajar bastante para terminar de enfriar para que no tengamos otro reinicio ".

WhatsApp Image 2025-05-02 at 10.08.59 (4).jpeg

Más de 10 horas de trabajo para apagar los incendios

Si bien al principio movilizó a dotaciones de Bomberos Voluntarios de Senillosa y Plottier, debido a la gravedad del incidente Gómez indicó que activaron el sistema regional centro frente a la emergencia y sumaron la colaboración de recursos provenientes de Añelo, Centenario, Plaza Huincul, Cutral Co y Picún Leufú. Además, agradeció la participación de Defensa civil municipal y provincial, así como el acompañamiento de Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo que atendió a los lesionados.

El incendio comenzó a las cinco de la tarde cuando los Bomberos Voluntarios de Senillosa fueron alertados por un llamado telefónico. Carlos Mansilla expresó a LU5: "una señora advirtió que se le había ido de las manos la quema de hojas" y agregó: "se hizo extenso, trabajaron tres vehículos nuestros y tres dotaciones de Senillosa, y luego ayer hasta Añelo, Plaza Huincul, Picún Leufú, Centenario trabajamos varias horas".

Las características del terreno era un descampado de extensión amplia donde tenían la imposibilidad de ingresar con vehículos por lo que el trabajo se desarrolló con herramientas manuales: "había dificultades, pozos, trampas para animales, sectores complejos para caminar si uno no está atento al recorrido".

Gran incendio en Senillosa en el que intervienen bomberos de 6 localidades

Además, Mansilla señaló la gran dificultad por la presencia de vientos que cambiaban de dirección: "encima tenemos una chacra con frutales, había que evitar que se propague ahí porque de llegar a ese lugar había riesgo de grandes pérdidas". Confirmó que sería una chacra perteneciente a Pablo Cervi, político y productor agrónomo de la zona.

"Vinieron 70 bomberos a colaborar con nosotros, esa gente tuvo que desplegarse luego a su lugar, limpiar sus equipos para volver a prestar servicio en sus lugares de origen, por eso la verdad que no hay más que palabras de agradecimiento", indicó el jefe de Bomberos.

Los trabajos culminaron a las 3 de la mañana, cuando se extinguió el fuego y se retiró el personal que colaboró, pero Gómez indicó que al ser anfitriones debieron permanecer hasta las 5 de la mañana.

WhatsApp Image 2025-05-02 at 10.08.59 (5).jpeg

Esta semana los Bomberos Voluntarios de Senillosa y Plottier tuvieron que intervenir ante incendios provocados el sábado y luego el día miércoles. Al respecto de la causalidad, manifestaron que el calor no ha sido intenso como para un accidente natural. Mansilla aseguró: "no hicimos peritajes, pero los sectores no se condicen uno con otro en cuanto al inicio, están de manera recta, eso llama la atención".

Gracias al trabajo de los bomberos no hubo daños materiales; su trabajo estuvo avocado principalmente al resguardo de la comunidad Ragin-Ko y Correntoso, donde hay familias, acopio de madera, y frutales. Así mismo, los bomberos pidieron colaboración de la comunidad para que respete la prohibición de quemar hojas y pastizales.