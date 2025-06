Cipolletti: 50 años después, confirmó que era hija biológica de quien la crio

La protagonista de esta historia nació en el país en circunstancias marcadas por la informalidad. Su madre, una adolescente chilena, había atravesado la frontera sin autorización legal, utilizando los documentos de una tía para evitar los controles migratorios. Una vez en territorio argentino, se instaló junto a su pareja y poco tiempo después dio a luz a una niña. Sin embargo, como aún no había regularizado su situación migratoria ni contaba con identidad legal reconocida en Argentina, la recién nacida fue inscripta con el nombre de la mujer cuya documentación había sido utilizada para cruzar la frontera.

Ese acto inicial, aparentemente administrativo, marcaría para siempre la identidad oficial de la niña y sembraría dudas que se extenderían durante décadas. Con los años, la pareja tuvo más hijos, ya con documentación argentina en regla. Estos hermanos fueron inscriptos como hijos legítimos de la pareja. Pero ella quedó al margen de esa legalidad familiar , atrapada en una identidad que no coincidía con su verdadera historia.

Durante más de cincuenta años, la mujer convivió con esa incógnita, una mezcla de intuición, recuerdos familiares y silencios. Tras el fallecimiento de las personas que la habían criado, decidió ir en busca de la verdad que siempre sintió como propia: que era hija biológica de la mujer que la había criado.

Juzgado de Familia.jpg La Justicia en Cipolletti resolvió el pedido de la mujer. Archivo

El camino en la Justicia

Con el acompañamiento de una defensora pública, inició una acción declarativa de certeza ante la Justicia de Familia de Cipolletti. En su presentación judicial relató las circunstancias del ingreso irregular al país de su madre, la utilización de documentación ajena y el contexto familiar en el que creció. Aportó fotografías familiares y una escritura pública en la que ambos progenitores reconocían como hijos tanto a ella como a sus hermanos. Sin la posibilidad de realizar una prueba directa de ADN con su madre, ya fallecida, pidió una pericia genética que involucrara a sus hermanos y a su padre biológico.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Los sucesores de la madre de crianza, algunos de sus propios hermanos, se opusieron tenazmente a la acción. Alegaron que ella no era hija de la mujer que la había criado, sino fruto de otra relación de su padre con una mujer distinta. Argumentaron que su madre había aceptado criarla con conocimiento de su origen real y que no existía ningún fundamento legal para el reclamo. Además, cuestionaron la idoneidad de una prueba genética para confirmar un vínculo materno.

fiscalia cipolletti.jpg

A pesar de la resistencia, la jueza de Familia autorizó la realización de la pericia genética, que fue llevada a cabo por el laboratorio forense del Poder Judicial. El resultado fue concluyente: la probabilidad de vínculo materno superó el 99,9999%, descartando cualquier otra hipótesis.

Con base en este resultado, el fallo judicial determinó la existencia del vínculo biológico materno entre la mujer que había criado a la demandante y la mujer misma. La sentencia fue clara al precisar que el proceso no modifica el estado filiatorio oficial, pero sí despeja una duda histórica sobre su identidad.

Medio siglo después de un cruce de frontera cargado de incertidumbre, la mujer finalmente obtuvo lo que había buscado durante toda su vida: una certeza. No sólo ante la ley, sino ante sí misma.