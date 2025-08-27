Cortes de luz programados en Neuquén: el cronograma, día por día

La interrupción del suministro se llevará adelante en la capital neuquina y en localidades de la cordillera.

Desde este miércoles y lo que resta de la semana, se llevarán adelante diversos cortes de luz programados en Neuquén . La interrupción del suministro se llevará adelante en la capital neuquina y en localidades de la cordillera.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, informó que en la localidad de San Martín de los Andes se realizará un corte de energía eléctrica este miércoles 27 de agosto, en el horario de 10 a 11 horas, a pedido de terceros, con el objetivo de realizar la conexión de un nuevo emprendimiento. Afecta: Ramayón 503, 575 y 577 (Edificio Casas Altas, Ruka 8 y Oclander) en su totalidad.

Por otra parte, este miércoles también habrá un corte de luz en la localidad de Villa La Angostura , en el horario de 9 a 13 horas, con el fin de efectuar trabajos de mantenimiento correctivo y tareas a requerimiento de terceros. Afecta: Villa Correntoso, Las Bandurrias y Arauco.

"Solicitan a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar", pidió el EPEN.

Cortes de luz en Neuquén capital

Los cortes de luz en la capital neuquina no se registrarán este miércoles sino los próximos días. Este jueves 28 de agosto se realizará un corte programado de 8:30 a 13:30 en la Zona cuenca XV, que incluye los barrios Z1, Peumayén, 7 de Mayo, Jerusalén y Bella Vista. La Cooperativa CALF informó que el corte está autorizado por el órgano de control municipal para el cambio de seccionadores y la reparación de elementos vandalizados.

Por otra parte, este viernes 29 de agosto se realizará un corte programado de 9 a 12 desde Obrero Argentino hasta la costa del río Neuquén, entre El Chocón hasta el río Limay. En este caso, será para la renovación de luminarias de alumbrado público y el mantenimiento en instalaciones de distribución.

"En ambos casos, para evitar inconvenientes, se recomienda tomar las precauciones necesarias. Los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y las áreas son aproximadas", informó la Cooperativa CALF.