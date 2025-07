Después de varios días, quedó habilitado Pino Hachado

El complejo fronterizo no estaba operativo debido a que las extremas temperaturas provocaron que se congelen las cañerías dejando sin servicio de agua a las instalaciones. Las mínimas llegaron a un extremo de -26°C.

De acuerdo a la información de Vialidad Nacional, el paso está habilitado con precaución. Hay calzada con hielo en sectores y zonas con animales sueltos. Además, es obligatoria la portación de cadenas.

Pino Hachado habilitado 040725.jpeg

También está habilitado el paso internacional Cardenal Samoré con precaución, calzada despejada. Allí también la portación de cadenas es obligatoria.

El reporte de Vialidad Nacional indica que debido al pronóstico de bajas temperaturas es posible la formación de hielo en calzada, por lo que hay personal y equipos del organismo operando en el sector.

Se terminó la ola polar en Neuquén

La ola polar con extremo frío terminó en Neuquén, pero las temperaturas bajo cero continúan presentes. Estas condiciones se mantendrán durante los próximos días. El reporte de las 6 de la mañana indicaba una temperatura de -0.6° C y una sensación térmica de -3.2° C. No hay alerta vigente en la provincia.

"Ingresan bajas presiones con ascenso de la temperatura en el norte de la Patagonia. Nubosidad variable. Inestable en montaña. Domina el tiempo bueno. Aire húmedo y frío del sudeste el fin de semana. Se mantiene el déficit de precipitaciones en cordillera", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Para este viernes, se anticipa un cielo cubierto tanto durante el día como por la noche. La temperatura diurna alcanzará los 16°C, mientras que la nocturna descenderá a −2°C. Los vientos soplarán desde el sureste a 30 km/h durante el día, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Por la noche, el viento mantendrá la dirección sureste, con una velocidad de 23 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h.

paso cardenal samore camino nieve invierno

Durante el fin de semana continuarán las temperaturas bajo cero. El sábado, el cielo estará parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche. La temperatura máxima diurna será de 13° C, y la mínima nocturna de −3° C. Los vientos provendrán del este, con una velocidad de 26 km/h y ráfagas de 31 km/h durante el día. Por la noche, el viento continuará del este, con una velocidad de 17 km/h y ráfagas de 20 km/h.

El domingo, se pronostica un cielo cubierto durante el día y despejado por la noche. Las temperaturas se ubicarán en 13°C durante el día y descenderán a −3°C por la noche. Los vientos soplarán del suroeste a 21 km/h durante el día, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, el viento cambiará al oeste, con una velocidad de 17 km/h y ráfagas de 27 km/h. Se espera que el fin de semana domine el tiempo bueno, con aire húmedo y frío del sudeste.