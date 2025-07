Pino Hachado cerrado por frío extremo: camiones varados y sin certezas de la apertura

El complejo fronterizo no se encuentra operativo debido a que las extremas temperaturas provocaron que se congelen las cañerías dejando sin servicio de agua a las instalaciones. Las mínimas llegaron a un extremo de -26°C. Desde Defensa Civil aclararon que permanecerá cerrado por lo menos durante todo el jueves.

A pesar de las dificultades, anticipan que la situación no es extrema y que los inconvenientes deberían resolverse en los próximos días.

Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas explicó que el operativo para retener a los camiones es con colaboración de la Policía provincial: "pedimos al personal policial de Zapala y Cutral Co que no envíen más camiones a Las Lajas". El motivo es la falta de espacio por la acumulación de vehículos que esperan la reanudación del paso fronterizo.

camiones varados paso pino hachado

Advirtiendo sobre el posible colapso, expresó: "con esa cantidad de camiones varados ya no tenemos lugar para recibir más, comenzamos a retenerlos por seguridad tanto de ellos como de los demás transeúntes".

Por ahora, el retén solo se mantiene en Zapala. Según reportó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, la localidad ha llegado a alojar aproximadamente 110 camiones máximo. Sin embargo, aclaró que operativos como este son "móviles" y, por lo tanto, esa capacidad es dinámica y se aborda según la necesidad.

Tanto Vergara como Cruz explicaron que, dada la necesidad, el retén se puede aplicar también en Cutral Có/Plaza Huincul, una vez que Zapala no pueda alojar más camiones. Respecto a una posible prolongación del cierre de Pino Hachado, Cruz descartó por ahora que se extienda el operativo a más localidades que esas.

Cruz recordó que en 2024 el paso permaneció cerrado por doce días y que con esas tres locaciones alcanzó para retener a más de mil camiones. Explicó que hablar de extender el operativo a otras ciudades sería "para generar temor y no tenemos una condición extrema en el paso Pino Hachado".

¿Fin de la ola polar en Neuquén? Las temperaturas para los próximos días

¿Llegó el fin de la ola polar en Neuquén? El frío continúa este jueves con temperaturas bajo cero, pero el termómetro no marca frío extremo como a principios de la semana. El reporte de las 7 de la mañana indicaba una temperatura de -0.8° C y una sensación térmica de -2.7° C.

Según los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este jueves el cielo estará cubierto tanto de día como de noche en Neuquén. La temperatura diurna alcanzará los 16° C, mientras que por la noche descenderá a 0° C. Los vientos soplarán del oeste a 12 km/h durante el día, con ráfagas de 15 km/h. Por la noche, el viento será del suroeste, con una velocidad de 10 km/h y ráfagas de 19 km/h.

Para el viernes se espera un cielo cubierto tanto en el día como en la noche. La temperatura máxima diurna será de 16° C, y la mínima nocturna descenderá a −2° C. Los vientos provendrán del sureste, con una velocidad de 31 km/h durante el día y ráfagas de 41 km/h. Por la noche, el viento mantendrá la dirección sureste, con una velocidad de 26 km/h y ráfagas de 43 km/h.