El gobierno de Neuquén bajó la deuda y el gasto para volcar los fondos a obras

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, destacó el orden de las cuentas y recordó que ”el endeudamiento tiene que ser para obras de infraestructura".

El gobierno de Neuquén celebró los resultados en su política de austeridad y reducción del gasto público, que le permitió obtener el superávit necesario para volcar los fondos provinciales a las obras públicas. En un acto celebrado este martes, las autoridades destacaron la reducción de la deuda y la nueva orientación de los ingresos públicos, que ya no se destinan en su mayoría a gastos corrientes sino a cubrir un marcado déficit de infraestructura.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig presentó este martes logros del trabajo de las carteras a su cargo y destacó la política de austeridad impulsada por el gobernador Rolando Figueroa que permitió orientar los recursos a las necesidades de los neuquinos.

“Lo primero fue ordenar las cuentas públicas para poder tener un superávit, y después, ¿qué hacemos con ese superávit? Entonces, nosotros pensamos que lo teníamos que destinar en primera parte al déficit que tenemos de infraestructura, que es muy importante, es algo que no está contabilizado en ningún lado, pero todos lo sabemos. Con salir y mirarlo uno se da cuenta del déficit que hay”, señaló.

“Primeros ordenamos las cuentas del Estado, después nos pusimos a renegociar las obras públicas, que la mayoría de las obras estaban paradas cuando iniciamos la gestión. Todavía algunas nos quedan renegociar y, bueno, y eso es lo que estamos haciendo”, describió.

koenig economia 2

Durante su exposición que compartió el detalle de los ministerios de Economía e Infraestructura, Koenig explicó que cada vez que baja el precio del petróleo afecta los ingresos neuquinos, pero dicha caída fue compensada por “un aumento de la producción del 20%. Esto es el trabajo que se está haciendo en Vaca Muerta y el trabajo de los neuquinos”, señaló.

Recordó que al asumir la gestión “el 93% de los ingresos corrientes, estaban destinados a gastos”, una situación que se redujo en un 87%, porque ahora se destinan fondos a infraestructura. Dicha inversión pasó de 1 por ciento en diciembre de 2023 a 73 por ciento y podría alcanzar un 81 por ciento en diciembre.

“Cuando recibimos el gobierno la deuda en dólares era de 1.267 millones de dólares. A julio es de 920 millones de dólares. Hemos reducido el stock de la deuda en un 27 por ciento”, señaló y amplió: "En lo que va de nuestra gestión hemos amortizado deuda y hemos pagado infraestructura con fondos propios por 848 mil millones”.

Koenig recalcó que “el endeudamiento tiene que ser para obras de infraestructura, no para gastos corrientes. Y esa es una premisa que vamos a cumplir en nuestros conceptos de disciplina fiscal”.

En otra parte de su discurso, el funcionario informó que se repartieron desde enero a julio 366 mil millones de pesos en transferencias por aportes reintegrables y no reintegrables. Repasó que en 2024 se enviaron 4 mil millones en subsidios para el transporte y el boleto, cifra que aumentó a 5.100 en 2025.

Los fondos volcados a obras

Al referirse a la Infraestructura precisó que desde diciembre de 2023 a la fecha, se multiplicó por 10 la media histórica de ejecución de obras de educación, con la ejecución de 60 mil metros cuadrados. En salud se multiplicó por 7, pasando de 24.400 contra 39.700 metros cuadrados. En obras viales, se multiplicó por 15, con 615 kilómetros y la repavimentación de 181 kilómetros. En obras de seguridad, las inversiones fueron de 19.500 metros cuadrados contra 48 mil.

plan vial- ROLANDO FIGUEROA- RUTAS

Destacó el aporte de 5 mil millones de pesos para obras delegadas. Las que se destinaron en un 50 por ciento a educación, 17 por ciento a turismo y un 24 por ciento a deportes. Aquí destacó también el impacto de las obras públicas son las viviendas y el Fondo Neuquino de la Vivienda. “Pensamos ejecutar en la gestión son 270 millones de dólares que comprenden 5.236 mensuras y 10.625 soluciones habitacionales en la primera etapa del plan”, remarcó.

Estímulo a la producción

El ministro detalló que “el Estado provincial va a dar en subsidios más de 2.500 millones de pesos para poder morigerar la tarifa eléctrica a los sectores productivos”. Precisó además que se está trabajando en distintas obras que van a servir para la electrificación en zonas rurales.

Recordó que se entregaron 385 créditos a agricultura familiar, además de programas de apoyo a la trashumancia y fondos rotatorios que permiten generar nuevos créditos. “Trabajamos en ganadería y salud animal, ganadería integral, fuentes de financiamiento, programas de sanidad, incentivos ganaderos, mitigación de daños de depredación y programas en mataderos”, describió.

Resaltó el programa de compra de fruta a productores para entregar a las escuelas que permite “comprarle directamente al productor sin intermediarios”. Este año se planifica repartir 700 millones de pesos para comprar 900 mil kilos de frutas para destinarlo a 700 escuelas y más de 200 mil alumnos.

Feria de Frutas Finas (15).JPG Claudio Espinoza

En materia de Industria, el ministro recordó que “durante esta gestión, se habilitó la Zona Franca” que permitió cambiar un proyecto por realidad. “Tenemos más de 25 mil hectáreas de pedido de desarrollo de parques industriales privados, 2100 hectáreas de parques industriales provinciales”, completó.

Al cierre de la presentación la ministra de Desarrollo Humano Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza destacó la importancia de ver los resultados de tantas áreas y con resultados. Resaltó el logro del superávit “en una provincia que cuando la recibimos estaba quebrada, con un retraso de infraestructura que rondaba los cuatro mil millones de dólares” y que hoy permite darle respuesta a los neuquinos.

“Es la infraestructura que faltaba: en escuelas, en comisarías, en centros de salud, en políticas públicas que llevamos a lo largo de toda la provincia”, detalló y resaltó el cierre del gobernador Rolando Figueroa que permitió mostrar “un rumbo de austeridad, ordenamiento, pero también de transformación”.

De la actividad participaron también los ministros de Seguridad, Matías Nicolini, de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; el presidente del BPN, Gabriel Bosco, los presidentes del EPEN, Mario Moya, y del EPAS, Gustavo Hernández, junto a secretarios y subsecretarios, intendentes y presidentes de comisiones de fomento.