Mercado de Carnes festeja su aniversario a lo grande con el sorteo de cinco motos

La cadena de carnicerías cumple cuatro años e invita a los clientes a participar de un sorteo imperdible.

En el mes de su aniversario, Mercado de Carnes, la cadena de carnicerías que cada vez pisa más fuerte en la región, festeja a lo grande y lanza un sorteo de cinco motos 0 km entre sus clientes. Además, todas las semanas ofrecerá distintas premociones para que nadie se quede afuera.

No es la primera vez que la cadena sorprende con premios de este nivel. En cada fecha especial, los clientes esperan con entusiasmo las novedades. El año pasado, para Navidad, sortearon un Peugeot 208 , y recientemente, en la inauguración de su primera sucursal en Bariloche, regalaron otro auto 0 km y cinco costillares. Ese evento reunió a miles de personas y fue transmitido en vivo por Instagram.

Con este reciente éxito, decidieron celebrar su cuarto cumpleaños con más regalos para la gente. En esta ocasión, habrá varios ganadores ya que los premios son cinco motos 0 km. Todas las compras superiores a 25.000 pesos estarán participando de forma automática. El tiempo límite para tener la posibilidad de ganar uno de los vehículos es el 31 de agosto inclusive.

mercado de carnes En Bariloche se sorteó un auto 0 km.

“Desde que abrimos nuestra primera sucursal pensamos que los sorteos eran una manera de devolverle a la gente todo el apoyo que nos brinda día a día”, expresó uno de los socios fundadores. “A nuestros clientes les encanta, se copan, nos acompañan con entusiasmo y eso nos motiva a seguir haciéndolo”, agregó.

De esta forma, además de los premios, el aniversario es también un modo de agradecer a quienes acompañaron el crecimiento de la firma durante estos cuatro años. La cadena se caracteriza por mantener una relación cercana con sus clientes y por generar nuevos puestos de trabajo en cada ciudad a la que llega.

Una carnicería que ofrece precio y calidad

Desde su apertura, Mercado de Carnes se consolidó como una de las carnicerías preferidas de la región gracias a la combinación de precios competitivos, promociones semanales y productos de calidad. Actualmente, cuenta con locales en Neuquén, Plottier, Centenario y Bariloche.

mercado de carnes 4

Más allá de los sorteos, todas las semanas tienen distintas promos y descuentos, para que cada familia pueda llevarse productos de calidad a buen precio. "Nuestra idea siempre fue que Mercado de Carnes sea un aliado del bolsillo sin resignar la excelencia en los cortes", expresó el vocero.

Entre las ofertas de esta semana, vigentes hasta el 24 de agosto, se destacan: asado a $8.999 el kilo, matambre congelado a $9.999, vacío congelado a $11.999, lomo a $17.499 y tapa de nalga a $9.499.

La innovación de vender carnes al vacío

Una de las principales características de la cadena es que vende todos sus cortes envasados al vacío, una modalidad que agiliza la compra y ofrece mayor practicidad. El cliente puede elegir piezas enteras o porcionadas, listas para llevar, sin pasar por el tradicional proceso de corte y pesado.

Además, esta modalidad permite mantener mejores condiciones de higiene y evita los olores, restos de carne o sangre propios de una carnicería convencional.

mercado de carnes 3

La idea nació de tres amigos, la familia de uno de ellos se dedicaba al comercio de frutas y verduras, mientras que otro provenía de una familia de carniceros. Con esa experiencia y las ganas de emprender, abrieron en el Parque Industrial de Neuquén la primera sucursal de lo que hoy es una marca en plena expansión.

“Llegar a este cuarto aniversario con seis sucursales abiertas, incluida la más reciente en Bariloche, es un orgullo enorme. Miramos hacia atrás y vemos todo lo que recorrimos en tan poco tiempo, y eso nos da fuerzas para seguir apostando a más”, concluyó uno de los comerciantes.