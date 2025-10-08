Fin de semana con música y emociones para grandes y chicos: ¿Qué espectáculos llegan a Neuquén?

Se aproxima un fin de semana para todos los gustos, entre Cipolletti y Neuquén , donde el público regional tendrá la posibilidad de disfrutar dos estilos musicales muy distintos, pero con un denominador común: la calidad artística y el compromiso con la emoción. Una invitación perfecta para disfrutar en familia o con amigos, donde la música vuelve a ser protagonista en el Alto Valle.

El primero en llegar a Neuquén es Pequeño Pez. Con una trayectoria que ya conquistó corazones en toda Iberoamérica, celebra sus 10 años de carrera con un espectáculo que es puro color, ritmo y alegría.

El grupo se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la música infantil , con más de 750 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify . Su show “ Pequeño Pez, La Fiesta ” combina música en vivo, títeres, teatro y danza, en una propuesta que invita a jugar, cantar y moverse.

image

Durante el espectáculo, los instrumentos cobran vida y viajan por distintos géneros musicales: rock and roll, reggae, cumbia, salsa, swing, chacarera y murga, en un recorrido que celebra la diversidad cultural y sonora. Cada canción tiene un propósito educativo y emocional: resalta los derechos de niños y niñas, promueve la amistad, la empatía, el amor y el cuidado del planeta.

Por todo esto, Pequeño Pez fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y este año lanza su séptimo disco, con una gran gira que los llevó por Argentina, Uruguay y Chile.

Se presentarán el sábado 11 a las 16 en el Complejo Cultural Cipolletti y el domingo 12 a las 16 en el Casino Magic de Neuquén.

Pequeño Pez

Las entradas anticipadas se consiguen en los teatros y por entradauno.com.

Ave Fénix: cuerdas que rompen los moldes

La segunda gran cita del fin de semana será con Ave Fénix, Cuarteto de Cuerdas, un grupo argentino de nivel internacional que revoluciona la forma de interpretar los clásicos instrumentos de cuerda.

Lejos de lo convencional, el conjunto propone una experiencia musical que mezcla pop, rock, electrónica y bandas sonoras de películas, sin perder la elegancia y la técnica propias del género clásico.

Dirigidos musicalmente por Manuel Wirzt, los músicos Valter Izzo (primer violín), Javier Kase (segundo violín), Pablo Raffo (viola y arreglos) y Nicolás Muñoz (cello) ofrecen un espectáculo donde la emoción y la energía conviven con una puesta escénica moderna y envolvente.

Ave Fénix cuarteto de cuerdas.jpg

“Cuerdas Paralelas” invita al público a descubrir una nueva manera de sentir la música, en la que los límites entre lo clásico y lo popular se desdibujan para dar lugar a algo completamente original.

Ave Fénix se presentará el sábado 11 a las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti y el domingo 12 a las 20 en el Casino Magic de Neuquén.

Las entradas anticipadas están disponibles en las boleterías y en entradauno.com.

Un fin de semana con propuestas para todos

Tanto los más chicos como los amantes de la buena música tienen cita este fin de semana en la región.

Pequeño Pez llenará de juegos y canciones los escenarios de Cipolletti y Neuquén, mientras que Ave Fénix desplegará una noche de cuerdas vibrantes y melodías inolvidables.

Dos estilos, dos públicos, un mismo objetivo: disfrutar del arte en vivo y celebrar la música en todas sus formas.