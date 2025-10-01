Agenda cultural en Neuquén: el fenómeno Cha Cha Cha, la influencer Sole Macchi y mucho más

La capital provincial será epicentro de la agenda cultural, con shows que también tendrán funciones en Cipolletti, Plottier, Cutral Co, General Roca y Villa Regina.

Todos los shows de la agenda cultural en Neuquén

Neuquén se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas artísticas, donde el humor, la música y la nostalgia se combinan en una grilla pensada para públicos de todas las edades . Desde el jueves hasta el domingo habrá funciones en distintas ciudades de la región, con entradas anticipadas en boleterías y en el portal entradauno.com.

Cha Cha Cha: el clásico irreverente vuelve a escena . La creación de Alfredo Casero que marcó a la TV de los 90 regresa en vivo con una versión renovada que conserva su sello de humor absurdo y sátira social.

Casero sube al escenario junto a Fabio Alberti y un elenco que completan Diego Rivas, Romina Sznaider y Lito Ming . Vuelven personajes entrañables como Juan Carlos Batman , Siddharta Kiwi y Susana Bronstein , además de sketchs icónicos como CNM, Manuk, el Dr. Vaporeso, el ratón Juan Carlos, Peperino Pómoro, Boluda Total, Telescuela Técnica, Carlos Messina y Mañanas al pedo .

Fechas y salas:

Neuquén — sábado 4, 21 hs — Teatro Español.

General Roca — viernes 3, 21 hs — Asociación Española.

Cipolletti — domingo 5, 20 hs — CCC – Complejo Cultural Cipolletti.

Villa Regina — martes 7, 21 hs — Cine Teatro Círculo Italiano.

Entradas: anticipadas en las boleterías de cada sala y en entradauno.com.

Sole Macchi – Comedy Show: stand up sin filtro

La comediante e influencer que popularizó la frase “Es viernes y mi cuerpo lo sabe” presenta un unipersonal sobre amores, sexo, celos y los mambos de la vida cotidiana. Con más de 650 mil seguidores en Instagram y videos virales, Macchi propone un show directo, cómplice y efectivo para reírse “de ellos, de ellas y de vos”.

Fechas y salas:

Neuquén — domingo 5, 20 hs — Casino Magic.

Cutral Co — jueves 2, 21 hs — Cine Teatro Rex.

Plottier — viernes 3, 21 hs — Teatro El Zaguán.

Cipolletti — sábado 4, horario a confirmar — Centro Cultural Roberto Abel.

Entradas: anticipadas en las boleterías de cada teatro y en entradauno.com.

Vuelta Canela presenta “Queridas Canciones”: plan ideal para familias

Lua, Filomena, Gora y Tizán recorren los temas más queridos de su trayectoria en un espectáculo participativo y colorido que ya se volvió referencia en el ámbito escolar y familiar. El grupo —declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña— invita a cantar, jugar y emocionarse con un repertorio que atraviesa generaciones.

Fechas y salas:

Neuquén — domingo 5, 16 hs — Casino Magic.

Cipolletti — sábado 4, 17 hs — Centro Cultural Roberto Abel.

Entradas: anticipadas en las boleterías del CCC, Casino Magic y en entradauno.com.

Con estas tres propuestas, la región combina nostalgia, risas y música para todas las edades, con funciones imperdibles en Neuquén, Cipolletti, Plottier, Cutral Co, General Roca y Villa Regina.