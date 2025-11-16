Importante operativo de control ante la llegada de trabajadores golondrinas por la cosecha

Más de tres mil personas llegarán a la zona de Vista Alegre para la temporada de cerezas. Trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado.

Un amplio operativo se desplegó en la ciudad y la zona rural de Vista Alegre con la llegada de los primeros trabajadores golondrinas que vienen del norte del país, particularmente de Tucumán, para desempeñarse en la cosecha de cerezas . El objetivo es brindar seguridad tanto para quienes brindan el empleo como para quienes realicen tareas en las chacras neuquinas.

Desde el ministerio de Seguridad junto a la Policía del Neuquén se puso en marcha el dispositivo que cuenta con la coordinación entre empresas privadas del sector frutícola y autoridades de la subsecretaría de Trabajo. Se espera con estas tareas brindar seguridad toda la temporada de cosecha y acompañar el movimiento de trabajadores temporales que se trasladan para tareas rurales.

El primer día de esta jornada, personal policial realizó seis procedimientos y controles en distintos puntos rurales , verificando documentación, condiciones de traslado y estableciendo contacto con los primeros grupos de trabajadores.

vista alegre operativo golondrina

Con la cosecha de cereza se espera alrededor de 3 mil trabajadores esta temporada

El trabajo cuenta con efectivos que realizan tareas de control y seguimiento en los distintos establecimientos productivos, utilizando cuadriciclos, motos y patrulleros, además de mantener presencia fija en los principales ingresos a la zona.

"La articulación con el sector privado y con la subsecretaría de Trabajo nos permite acompañar el desarrollo de una actividad clave para la economía regional, garantizando seguridad tanto para los trabajadores como para la comunidad", señaló Marcos Mazzone, comisario inspector a cargo de la coordinación de este operativo.

Se especula que alrededor de 3.000 trabajadores arribarán a la zona en las próximas semanas para cosechar cerezas, contratados por compañías que comercializan productos de exportación. Ante este flujo estacional, la Policía del Neuquén reforzó su presencia preventiva y operativa en toda el área.

cerezas©iStock.jpg.webp Deliciosas cerezas para utilizar también en ensaladas. Istock

Este operativo forma parte del plan integral de seguridad rural que el ministerio de Seguridad viene fortaleciendo en todo el corredor productivo del Alto Valle, con especial foco en la prevención, la presencia territorial y el acompañamiento a las actividades económicas que generan empleo y desarrollo en la provincia.

Ocho drones en acción: el innovador robot que transforma la cosecha de manzanas

La innovación tecnológica vuelve a dar un salto en el sector agrario catalán. La empresa Moreno Intec del Pla, con sede en El Poal (Lleida), ha presentado un revolucionario robot recolector de manzanas que combina la precisión de la inteligencia artificial con la agilidad de ocho drones autónomos. El prototipo, mostrado durante las Jornadas Frutícolas organizadas por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) la pasada semana en Mollerussa, ha despertado un enorme interés entre productores y expertos por su potencial para transformar la cosecha de fruta.

“Está diseñado para sustituir parte de la mano de obra que se necesita para cosechar la fruta, teniendo en cuenta las dificultades del sector para encontrar trabajadores”, explica Sergi Moreno, director general de Moreno Intec del Pla. “Su velocidad todavía no se puede comparar con la cosecha manual, pero mejorará y podrá recoger tanto de día como de noche”, añade con optimismo.