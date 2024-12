Joaquín, el joven neuquino que conquista a todos con su talento: sorprendió en OLGA, cantó con Drexler y teloneó a Divididos

Neuquino canta en Olga.mp4

En diálogo con LMNeuquén contó detalles de su aparición inesperada en el programa "Soñé que volaba", que llevan adelante Migue Granados y Lucas Fridman en OLGA , donde pudo cantar en vivo. Su voz y talento sorprendió a todos. Emocionó a los conductores con su interpretación de "Las Cosas", una canción que escribió Lucas y que rinde homenaje a uno de sus abuelos. La repercusión en las redes sociales fue inmediata, y gracias a ese momento, hace pocos días vivió otra experiencia inesperada: subirse a cantar al escenario de Niceto, uno de los bares íconos de la música nacional. Fue una interpretación íntima junto a Lucas.

"Todo empezó a raíz del programa, él me hizo la invitación para entrar al estudio y cantar juntos, después nos quedamos charlando y me invitó a ver su show pero yo tenía que volverme a Roca. Pero después me saqué el pasaje y le conté que iba a ir el viernes pasado, simplemente me había invitado a verlo, pero en la mitad del show hicimos contacto visual, él se puso a contar la historia de la canción y la razón por la que no la suele cantar, ya que lo emociona porque se la escribió a su abuelo.

Ahí también contó que yo fui a OLGA y que estaba muy agradecido, me preguntó si quería subir a cantar. Le dije que si y vivimos un momento hermosísimo. Fue muy mágico, hermoso, la gente coreaba la canción y tiene mucha mística todo lo que sucedió, estoy agradecido. No lo veía como una posibilidad, yo más que agradecido de todo lo que sucedió a raíz del programa", contó.

Joaco está viviendo sin duda un momento clave en su camino, ese que empezó cuando tenía tan solo 8 años y pudo tocar sus primeros acordes en una guitarra. "Siempre hubo música en casa, en algún momento mi viejo se dedicó de lleno y con el paso de los años se fue encontrando con otros caminos. Tenía una banda con sus hermanas que interpretaban música de raíz mapuche y viajaron por muchos lugares de Argentina, todos siguen haciendo música cuando se reúne toda la familia. Siempre estuvo presente y por ahí vino mi curiosidad", recordó.

"Había una guitarra me enseñaron a algunos acordes y después de forma autodidacta empecé a aprender otras canciones, seguí así hasta la secundaria, cuando terminé empecé a escribir mis primeras canciones y fue ahí que presenté mi primera composición en un concurso en General Roca organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y gané", contó. Al año siguiente, sin dudarlo, se anotó en la Licenciatura en Música Popular, solo le queda un año pero admite que tiene muchas ansias de instalarse en Buenos Aires.

"Estoy viajando mucho, esta semana me voy de nuevo, más allá de mi anhelo, hay muchas propuestas de trabajo que están surgiendo relacionadas con la música en Buenos Aires", reconoció. Es que a raíz de su presentación llegaron propuestas de algunos productores teatrales y musicales, que si bien no hay nada concreto aún, son nuevas puertas que se abren. En paralelo Joaquín está trabajando en un disco que comenzará a grabar el año próximo. Tendrá 10 canciones en principio, todas compuestas por él.

"No tengo un género en concreto, yo siempre digo que hago canciones, tengo como referente a Jorge Drexler, Adrián Berra y por ahí va un poco mi sonoridad, pero busco tener un sonido propio, no soy folclorista ni artista pop, sino que voy descubriendo sonidos que me gustan a medida que recorro este camino".

Sus planes son muchos, pero afirmó que su principal anhelo es "poder llevar mis canciones a todos los rincones del mundo, es algo que pienso hace años y poco a poco lo estoy materializando, porque mi sueño es que la música me haga conocer canciones como hasta ahora, que mis canciones viaje, que pueda descubrir el mundo, y poder compartirlo", dijo.

Una conexión mágica

El joven zapalino asegura que la vida le ha regalado momentos "mágicos" en el último tiempo, pero su presencia en "OLGA", uno de los canales de streaming más populares del país sin duda fue de gran ayuda. Pero no todo se trata de suerte, ya que la posibilidad de cantar se dio luego de varios intentos fallidos, pero su perseverancia hizo que el anhelo se concretara.

"El año pasado fui a Buenos Aires a ver a Jorge Drexler y en uno de esos días fui al estudio de OLGA a mirar a la esquina, con mi guitarra y con la intención de cantar esa canción de la que ya había subido una versión a Instagram, y cuando salió Lucas charlé con él, me tomé el atrevimiento de decirle que me gustaría cantarle, me dijo que le mandara la versión y tuvimos una charla muy larga sobre música", dijo, recordando que no tuvo éxito en aquella oportunidad y volvió a Neuquén.

En julio de este año volvió a la capital por las grabaciones del disco, fue al estudio nuevamente con intenciones de cantar pero no sucedió tampoco. Pero como dicen muchos, la tercera es la vencida y en noviembre regresó. "Pero esta vez dije quiero entrar, no tenía muy claro qué iba a hacer para poder entrar y justo estaba con mi cuadernito que llevo en el estuche de la guitarra, escribí un cartel con el que me quedé pegado tres horas en el vidrio. Sale Lucas y me dijo que vaya al otro día, que iba a hacer todo lo posible para que entre. Al otro día me desperté y no quería hacerme muchas ilusiones, no le conté a nadie, estuve las tres horas parado y cuando termina una publicidad Lucas pregunta ¿Podemos hacerlo entrar a él? me busco uno de los productores y vivó una experiencia que no olvido nunca más".

Ante la consulta de por qué siente una conexión especial con el tema de Lucas, afirma que no tiene explicación clara "me atravesó, yo no sabia que se la había escrito a su abuelo, pero el disco ese salió en plena pandemia en el 2020 y yo estaba en plena crisis sobre mi futuro, yo lo escuché de pé a pá y esa canción generó algo en mí, me gustaba mucho desde la letra, el sentimiento con que lo contaba y el arreglo de la guitarra, para mi tiene una sensibilidad muy grande como la canta y de alguna manera me atravesó, Es una canción que tiene una guitarra y una voz, no le hace falta nada mas. Me generó un sentido de pertenencia y me gustó mucho. Recuerdo esa canción y el video donde estoy tocándola con una guitarra en el balcón. Pero ahora al saber la historia, lo que significa después de haberla interpretado con él y todo lo genero, le tengo mucho más aprecio", dijo.

Pero como dicen por ahí, a la música no hay que buscarle mucha explicación, a veces solo provoca sentimientos, te llega, te atraviesa. "Yo en mis letras siempre tengo nostalgia, mis primeras composiciones hablaban mucho de mi lugar, mis personas cercanas, mi niñez, mi ciudad y sus paisajes con el recuerdo que me trae volver con mis amigos del barrio, mi familia y mis abuelos", reflexionó.

De tocar unos temas en un bar a telonear "Divididos"

La vida viene sorprendiendo a Joaquín con momentos especiales hace unos meses. En el mes de abril llegó la oportunidad de abrir el show que Divididos dio en Neuquén, en el estadio Ruca Che. Todo se dio gracias a Catriel, el baterista de Divididos, con quien terminó estoy trabajando en el disco.

"Todo es una cadena de muchas cosas que pasaron el año pasado, cuando fui con intenciones de cantar en OLGA y no pude, terminé tocando a las dos de la mañana en un bar que está entre Caballito y Flores, canté tres canciones mías porque me dieron la oportunidad de poder hacerlo. Me acompañó un amigo, y cuando me bajé de la tarimita llega una persona me dijo que le gustaba mucho lo que hacía, me preguntó de dónde era y si las canciones estaban grabadas. Me pidió mi Instagram, él me pasé su celular y se fue", detalló.

Fue su amigo quien se dio cuenta que ese hombre que se acercó a felicitarlo era Catriel Ciavarella. Fue entonces cuando se acercó a la barra y se volvieron a cruzar, desde entonces comenzaron a hablar y el reconocido músico comenzó a apoyarlo para avanzar en la grabación de su disco.

Dos días después de esa presentación, Joaco fue a ver el show de Jorge Drexler en el Movistar Arena, y terminó cantando con él gracias a un cartel que llevó. Decidido, se subió al escenario para cantar juntos "La Aparecida", una canción que el uruguayo compuso con influencias de Spinetta.

Luego se enteró que Catriel había prestado la batería para ese show. "Para mi se conectó todo, porque ahí empezamos a trabajar juntos y unos días antes que viniera, me invito a La Trastienda para tocar unos temas en el show de Willy Bronca (artista de trap). Y el 24 de abril llegó un llamado del músico para saber si estaba disponible. "Me dijo ¿Cómo estás para tocar unos temas antes que nosotros el sábado en el Ruca Che, y fue una experiencia hermosa, cantar mis canciones frente a un montón de personas fue algo loco, el regalo de poder llevar a mis viejos, a mi mejor amigo, fue hermoso", relató.

El talentoso joven asegura que ha sido un año "muy loco, me han pasado muchas cosas que no creía. Las cinco veces que fui a Buenos Aires siempre me sucede algo que es realmente ilógico, algo trascendental. Mi anhelo es poder irme a vivir allá, tengo propuestas y reuniones que me generan mucha ilusión, el año que viene ya tengo algunas fechas para enero, esto me parece algo muy loco, es algo que siempre anhelé y se está concretando, para mi es vivir en un sueño constante. Trato de disfrutar este proceso y que las cosas llegan cuando tienen que llegar, yo no tengo control de nada y pasa cuando tiene que pasar, lo único que puedo hacer es seguir trabajando y soñando".