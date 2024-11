De Zapala a Olga: el neuquino que emocionó y cautivó con su voz en el programa de streaming

Neuquino canta en Olga.mp4

Con guitarra y voz, Joaquín se lució con la dulzura de su interpretación, que dejó a los conductores del ciclo con los ojos llenos de lágrimas. Pronto, el fragmento publicado en redes sociales se llenó de halagos para el cantante. "Me dejó la piel de gallina", le escribieron.

En sus redes sociales, Joaquín describió el momento que vivió en el programa: "Luqui sacó un discazo llamado "Fuera del Umbral", a mi me cautivo, precisamente la canción "Las Cosas", una melodía y acordes con nostalgia y amor, que sin buscarlo me atraparon".

"Hoy cumplí el sueño de un Joaco de hace muchos años, canté dos canciones de amor, cada una con su tinte y acompañado de las dos personas que me alegran las mañanas!", dijo sobre los conductores del ciclo. "Realmente no se que más decir que gracias, a la música, a mi familia, amigos y a Luqui, por ser un tipazo y por componer canciones increíbles", afirmó.

Otro sueño musical en el Movistar Arena

No es la primera vez que la sensibilidad y la voz dulce de Joaquín llegan a codearse con artistas y espacios reconocidos. Hace poco más de un año, el zapalino protagonizó un momento mágico con uno de sus ídolos, el cantautor uruguayo Jorge Drexler, que lo invitó a cantar con él durante su show en el Movistar Arena.

Joaquín considera a Drexler como la musa inspiradora de su carrera, y de la primera canción de su autoría, "El Ocaso". Con sólo 20 años, en 2023 se acercó al masivo escenario de Buenos Aires para cantar juntos "La Aparecida", una canción que el uruguayo compuso con influencias de Spinetta.

"La experiencia que viví esa noche con él fue algo maravilloso. Lo soñé durante mucho tiempo pero pensé que era algo imposible", había dicho entonces a LMNeuquén sobre la noche en que guardó el recuerdo más emocionante de su carrera artística.

Cuando ingresó al estadio, un guardia de seguridad le dio un consejo que iba a ser clave para conseguir el momento que anhelaba. "Me dijo que levante el cartel en un momento de la noche pero sin tapar a la gente, porque la seguridad de mi sector me lo iba a quitar", dijo y agregó que también le sugirió que se pare a un costado del escenario, donde había más chances de que Jorge viera el letrero. "Yo sé que es un buen recuerdo para que te lleves", le dijo el guardia.

Algo cohibido, Joaquín ocupó su butaca en la segunda fila y hablaba con todos los que se sentaban detrás. Les relataba su historia del cartel y su anhelo de cantar con Drexler. "Pensaba que se iban a enojar porque habían pagado la entrada carísima para estar cerca y creí que se iban a enojar si alguien les tapaba la vista levantando un cartel", explicó.

Sin embargo, el público se conmovió con su historia y lo incitó a que se acerque hasta la valla para que el músico lo viera. "Me levanté y le grité 'Jorge' en medio del silencio que se hizo en el estadio, pero él me dijo que no leía nada desde tan lejos", dijo y agregó: "Ahí me atreví a correr hasta la valla y mostrarle el cartel".

Drexler pudo leer el título de su primer tema en la cartulina amarilla y empezó a entonarla. Con una seña, se disculpó con Joaquín porque no podía hacerlo subir al escenario. "Yo dijo 'ya estoy acá, recorrí un montón de kilómetros, si me tienen que sacar que me saquen', y me acerqué a la valla y empecé a cantar", contó el joven de Zapala, que compartió ese momento en un sopor hipnótico que no le permitió ver cuántas personas lo estaban escuchando.

"Fue un momento increíble, no era consciente de la gente que estaba a mi alrededor, yo sentía que estábamos los dos solos, lo miraba a los ojos y se me caían las lágrimas. No sé de dónde saqué las fuerzas para cantar", dijo Joaquín. Recién cuando terminó el concierto y el público evacuaba el estadio, tomó dimensión de lo que había pasado. "Mucha gente vino a felicitarme y a pedirme mi número para pasarme todos los videos que habían grabado.

Otra neuquina en Olga

Con sólo 16 años, Olivia Firpo se convirtió en una revelación en mayo de este año. Hizo fila con un cartel afuera del estudio de Olga con la intención de conseguir entradas para el Spinetta Day. Pero su vida dio un giro inesperado cuando Migue Granados la invitó a cantar: su interpretación de "Barro Tal Vez" sumó millones de reproducciones y finalmente fue convocada a cantar en el Teatro Colón junto a artistas de la talla de Abel Pintos.

Lo que siguió después de la canción se tradujo en una catarata de reacciones, mensajes y crecimiento en popularidad. Miles de personas empezaron a seguir a la adolescente de Neuquén capital, que ya colecciona algunas experiencias inolvidables asociadas a la música, como la participación en un concurso de canto en el boliche neuquino Mood Live y hasta la experiencia de ser música callejera frente a la Basílica del Sagrado Corazón, en el bohemio barrio de Montmartre, en París.

Vestida de gala, aseguró que tuvo que comprar su vestido a último momento porque, aunque había armado su equipaje con ropa informal, "pintó Colón". "Difrutalo", le dijo Migue y ella entonó las primeras estrofas de la canción del Flaco Spinetta, ataviada con un vestido largo y de pie frente al micrófono. Antes, los conductores le pidieron que levante el cartel que les llamó la atención en la fila para pedir las entradas, y que rezaba: "Tengo 16 y toco Spinetta".