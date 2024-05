Después de su video viral, la neuquina Olivia Firpo se lució con un tema de Spinetta en el Teatro Colón

Su interpretación de Barro tal vez ya sumó casi 3 millones de reproducciones en el perfil de Instagram de Olga, a las que se suman otras 300 mil reproducciones en el perfil de LMNeuquén, que se hizo eco de su participación.

olivia firpo olga spinetta

Con miles de usuarios conectados, la palabra "Olga" se convirtió en tendencia en Twitter. El homenaje que se transmitió desde el Teatro Colón tuvo a miles de usuarios conectados y entre los números musicales se destacó el papel de Olivia Firpo, que repitió Barro Tal Vez, la canción que la convirtió en un fenómeno viral en Internet.

Tras la invitación que le hizo Migue Granados, Olivia tuvo sólo dos días de ensayo, donde se dejó atravesar por la emoción de compartir el escenario con músicos como Abel Pintos. Este miércoles se dio el esperado concierto, y la adolescente neuquina se lució en una versión con bajo y voz.

Vestida de gala, aseguró que tuvo que comprar su vestido a último momento porque, aunque había armado su equipaje con ropa informal, "pintó Colón". "Difrutalo", le dijo Migue y ella entonó las primeras estrofas de la canción del Flaco Spinetta, ataviada con un vestido largo y de pie frente al micrófono. Antes, los conductores le pidieron que levante el cartel que les llamó la atención en la fila para pedir las entradas, y que rezaba: "Tengo 16 y toco Spinetta".

Olivia en el Spinetta day.mp4

"Me mató, necesito un paracetamol", bromearon los conductores tras la emoción que generó la interpretación de la adolescente neuquina. "Me flashea cómo las canciones que dicen mucho, tienen una letra muy profunda, uno las liga a gente que tiene que haber vivido muchas experiencias para comunicarla", expresaron desde la mesa de streaming. "Y es sorprenderte ver esta expresión en una persona tan joven", señalaron y agregaron: "La emoción a esa edad es a flor de piel, no hace falta una experiencia".

A su vez, agradecieron a los padres de la adolescente por haberles transmitido la experiencia y haber inculcado en Olivia el gusto por la música del Flaco Spinetta.

olivia firpo olga spinetta.jpg

La invitación para cantar en el Teatro Colón

"Tenés tus entradas, ahora te hago otra pregunta. ¿Te animás a cantar este tema en el Colón?", le preguntó Migue Granados después de escucharla cantar. Olivia no dudó y aceptó el desafío, incluso cuando quedan apenas dos días para la presentación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/losbeatles_/status/1792709214449828324&partner=&hide_thread=false Este chabón me cebó mates(?? Dios les juro que NO LO PUEDO CREER. https://t.co/oB6cRui3FT pic.twitter.com/hgRrKaoY5M — Olivia (@losbeatles_) May 21, 2024

"Ensayás hoy y mañana con la banda. ¿Podés ensayar hoy y mañana a la tarde?", le preguntó Lucas Fridman, otro de los integrantes del equipo de Olga. Pese al poco tiempo de ensayo por delante y el desafío que presenta no sólo la historia del teatro Colón sino también la presencia de otros grandes artistas, la adolescente asumió el desafío.

Quién es Olivia Firpo, la neuquina que se hizo viral por Spinetta

Lo que siguió después de la canción se tradujo en una catarata de reacciones, mensajes y crecimiento en popularidad. Miles de personas empezaron a seguir a la adolescente de Neuquén capital, que ya colecciona algunas experiencias inolvidables asociadas a la música, como la participación en un concurso de canto en el boliche neuquino Mood Live y hasta la experiencia de ser música callejera frente a la Basílica del Sagrado Corazón, en el bohemio barrio de Montmartre, en París.

Su interpretación del tema de Spinetta cosechó miles de expresiones de apoyo. Entre ellos, un sentido mensaje de su mamá, una reconocida profesional de la medicina estética de Neuquén. "Hija que puedo decirte!? Tenés un don, viniste a conquistarnos con él… Gracias a Dios porque por ser tu mamá lo descubrí y descubro desde el momento 1 de tu vida y te disfruto y lo disfruto SIEMPRE. Te amo y admiro. Allí estaré acompañándote y contemplándote", publicó Celeste Nardanone, la mamá de Olivia.

olivia firpo.jpg Olivia Firpo, la neuquina que se hizo viral por su interpretación de una canción de Spinetta.

Fiel al carácter despreocupado que muestra en todas sus presentaciones, Olivia comentó el video de LMNeuquén con un efusivo "Soy yo", y agradeció la difusión de su participación en Olga representando a Neuquén. El resto de los usuarios no titubeó en felicitarla por su actuación.

Pese a la concentración que requieren los ensayos, la adolescente sigue sin salir de su asombro por la experiencia que le toca vivir y disfruta cada momento compartido con el resto de los artistas convocados para el show. Entre ellos se cuentan Abel Pintos, David Lebón, Nahuel Pennisi o Lula Bertoldi.

En las últimas horas, compartió una foto junto a Abel Pintos y contó: "Este chabón me cebó mates. Dios les juro que no lo puedo creer", escribió en su perfil en X, donde agradeció a todas las personas que la apoyaron para llegar a ser parte del Spinetta Day.

Por eso, aprovechó la ola de popularidad para difundir los canales por los que suele difundir su música y su incipiente carrera musical "Aprovecho para añadir que me sigan en mis redes! En todos lados aparezco como Oli Firpo. Allí podrán acompañarme en mi crecimiento como artista y ver y disfrutar de mi música, que disfruto hacerla con toda mi alma. Gracias a todos sus mensajes. Viva el rock, viva el flaco", escribió Olivia.