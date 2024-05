"No lo puedo creer": quién es la neuquina que causó un boom con su presencia en Olga

"Vengo especialmente de Neuquén, te puedo cantar el himno si querés. Falté al colegio, tenía examen, no me importa nada", le había dicho la joven a Migue Granados, luciendo su soltura frente al conductor. Sin embargo, la sorpresa llegó después, cuando su talento para el canto le dio un pasaporte para cantar sobre el escenario del Colón.

"Tenés tus entradas, ahora te hago otra pregunta. ¿Te animás a cantar este tema en el Colón?", le preguntó Migue y Olivia no dudó en aceptar el desafío, incluso cuando sólo quedaban dos días para ensayar la versión.

Neuquina en Olga.mp4

Lo que siguió después de la canción se tradujo en una catarata de reacciones, mensajes y crecimiento en popularidad. Miles de personas empezaron a seguir a la adolescente de Neuquén capital, que ya colecciona algunas experiencias inolvidables asociadas a la música, como la participación en un concurso de canto en el boliche neuquino Mood Live y hasta la experiencia de ser música callejera frente a la Basílica del Sagrado Corazón, en el bohemio barrio de Montmartre, en París.

Su interpretación del tema de Spinetta cosechó miles de expresiones de apoyo. Entre ellos, un sentido mensaje de su mamá, una reconocida profesional de la medicina estética de Neuquén. "Hija que puedo decirte!? Tenés un don, viniste a conquistarnos con él… Gracias a Dios porque por ser tu mamá lo descubrí y descubro desde el momento 1 de tu vida y te disfruto y lo disfruto SIEMPRE. Te amo y admiro. Allí estaré acompañándote y contemplándote", publicó Celeste Nardanone, la mamá de Olivia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1791114422376694127&partner=&hide_thread=false SE HARÁ EL SPINETTA DAY EN EL COLÓN MIÉRCOLES 22 DE MAYO



Homenaje al amo entre los amos del aire De 10 a 13hs, el miércoles 22 de mayo desde el Teatro Colón, se repudiará todo encierro.



Soñé que aprendíamos a volar entre tanta gente de pie. El Flaco para siempre. pic.twitter.com/3iXWJHSSfT — OLGA (@olgaenvivo) May 16, 2024

Fiel al carácter despreocupado que muestra en todas sus presentaciones, Olivia comentó el video de LMNeuquén con un efusivo "Soy yo", y agradeció la difusión de su participación en Olga representando a Neuquén. El resto de los usuarios no titubeó en felicitarla por su actuación.

"Seguí con esa voz, desprolija, talentosa, viva. Nunca te dejes gobernar por el autotune y las modas de la industria. Tenés un futuro bárbaro, y nos da esperanza para que este rock argentino enormemente rico a nivel mundial, vuelva a ser la voz de millones, como el Flaco eterno lo es", le escribió otro seguidor.

"Me hiciste llorar, recordando a mi viejo fanático del flaco y que cuando era chiquito me cantaba esta canción", señala otro mensaje. "Fue una versión hermosa! Me emocioné banda. Rómpela toda", agrega otro texto.

Cómo sigue la vida de Olivia después de ser viral en Olga

Apenas 24 horas de ser uno de los segmentos virales en Olga, el popular programa de streaming, Olivia se prepara para cantar en el Spinetta Day, que será este 22 de mayo en el Teatro Colón. Como se enteró de su convocatoria apenas dos días antes del concierto, deberá dedicar todas las horas posibles a los ensayos.

Pese a la concentración que requieren los ensayos, la adolescente sigue sin salir de su asombro por la experiencia que le toca vivir y disfruta cada momento compartido con el resto de los artistas convocados para el show. Entre ellos se cuentan Abel Pintos, David Lebó, Nahuel Pennisi o Lula Bertoldi.

En las últimas horas, compartió una foto junto a Abel Pintos y contó: "Este chabón me cebó mates. Dios les juro que no lo puedo creer", escribió en su perfil en X, donde agradeció a todas las personas que la apoyaron para llegar a ser parte del Spinetta Day.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/losbeatles_/status/1792709214449828324&partner=&hide_thread=false Este chabón me cebó mates(?? Dios les juro que NO LO PUEDO CREER. https://t.co/oB6cRui3FT pic.twitter.com/hgRrKaoY5M — Olivia (@losbeatles_) May 21, 2024

Además de ser replicada por la producción de Olga y por el propio Migue Granados, la historia de Olivia también fue replicada por medios locales y hasta se publicó un perfil de la adolescente en la Revista Gente, algo que sorprendió a la joven cantante.

Por eso, aprovechó la ola de popularidad para difundir los canales por los que suele difundir su música y su incipiente carrera musical "Aprovecho para añadir que me sigan en mis redes! En todos lados aparezco como Oli Firpo. Allí podrán acompañarme en mi crecimiento como artista y ver y disfrutar de mi música, que disfruto hacerla con toda mi alma. Gracias a todos sus mensajes. Viva el rock, viva el flaco", escribió Olivia.