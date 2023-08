Sofía Morandi emocionó a todos con su interpretación del himno de Neuquén

"No, creo que mi tierra es Neuquén", dijo Sofi durante la entrevista en el programa que conduce Migue Granados para el canal de deportes, y que incluye entrevistas desestructuradas con diferentes figuras del espectáculo. La influencer no dejó al conductor seguir con su cuestionario, porque empezó a cantar Neuquen Trabun Mapu de manera espontánea.

"Creo que era 'país' y me va a salir el clip como que no me sé la letra", dijo la joven mientras se tomaba la cabeza. Lo cierto es que la artista cantó correctamente el estribillo, y cientos de usuarios en redes sociales le aclararon que no se había equivocado, al tiempo que destacaron su destreza vocal y la belleza del himno neuquino.

Esta primavera, disfrutá Neuquén ¡Bienvenida @sofimorandi!.mp4

"Esta primavera, disfrutá Neuquén", publicaron en las cuentas oficiales de ESPN Playroom, como imitando una publicidad turística. Por su parte, Granados agregó una cuota de humor como remate a la canción y bromeó sobre el arranque espontáneo de Sofi, que fue su compañera de conducción en OLGA, un popular streaming que se transmite a través de Twitch.

Aunque muchos desconocen el origen de la actriz, Morandi se ocupó siempre de recordar sus orígenes de la ciudad de Neuquén. En sus visitas frecuentes a la región para visitar a su familia, también comparte su amor por esta tierra a través de sus publicaciones en redes sociales. Por eso, los usuarios no tardaron en dejar sus muestras de apoyo en los comentarios de la publicación, que cosechó miles de me gusta en pocas horas. Entre ellos, muchos neuquinos siguieron la letra de Berbel o destacaron las bellezas de la provincia.

"Exceso de talento", "Qué tipa talentosa, por Dio", expresaron los usuarios. "Gracias Sofi! Lo que cantó es el himno a Neuquén. Y hablarles de las araucarias y el piñón. Fruto bendito y sagrado del pueblo mapuche. Por acá... orgullo neuquino", señaló otra seguidora. Otros se expresaron en relación a la divertida química entre Sofi y Migue: "Que tipa genia dios jajaja es muy fa lo pa ellos dos juntos", expresó una usuaria. Otra agregó: "Quiero el himno neuquino en Olguita cdo vuelvaa! Te extrañamos Sofiii".