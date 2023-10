El zapalino que cantó con Jorge Drexler y emocionó a todo el Movistar Arena

Leer el título de la primera canción que compuso en su carrera parece haber tocado las fibras íntimas de Drexler, que se acercó para preguntar el nombre del joven e invitarlo a cantar con él. "Me voy a acercar porque estás cantando muy bonito", le dijo ante la ovación de los fanáticos, que se sorprendieron con la dulzura de la voz zapalina.

zapala joaquin martinez drexler.jpg Jorge Drexler cantó junto al joven zapalino en el Movistar Arena.

Y la cadena de canciones se intrincó con más eslabones conectados. El músico de Zapala, que tomó a Jorge Drexler como musa inspiradora de su carrera, se llama Joaquín Martínez, que es el nombre real de Joaquín Sabina, el músico español que ofició de padrino musical del uruguayo y hasta motivó su mudanza a Madrid. En agradecimiento por ese "consejo delirante" que lo llevó al éxito, Drexler le compuso la canción "Pongamos que hablo de Martínez".

El tema relata el vínculo de los dos y se toma el cuidado de camuflar el apellido de su musa inspiradora, que pisa los escenarios de todo el mundo con su propio nombre de pila, pero con el apellido de su madre: Joaquín Sabina. El español compuso para Drexler "Milonga del Moro Judío" y este otro Joaquín -el argentino- compuso la primera canción de toda su vida, "El Ocaso", con influencias del estilo de Drexler.

"La Aparecida", en cambio, es un tema que hizo el uruguayo con influencias de Luis Alberto Spinetta, y que sonó en la tierra natal del "Flaco" en una armonía con la voz de Joaquín Martínez, quien todavía no sale de su asombro por haber vivido una experiencia única junto a su ídolo musical.

"Mi relación con la música empezó desde muy pequeño, toda mi familia siempre hizo música, mi papá con sus hermanas crearon un conjunto que se llamaba Los Hermanitos Martínez y recorrieron algunos lugares del país llevando la música de raíz mapuche por toda la Argentina", contó Joaquín a LMNeuquén.

"A los 8 o 9 años empecé a cantar y tocar la guitarra, empecé a explorar el instrumento y a conocer mi voz", señaló. Aunque al principio sólo cantaba en los actos de la escuela primaria y la secundaria, luego se abrieron las puertas para cantar en algunos escenarios y permitir que su música habite nuevos espacios. En paralelo, el joven insistía con su perfil autodidacta en la importancia de pulir su técnica y sumar nuevos matices a su perfil artístico.



Ya con 17 años, compuso su primera canción, "El Ocaso", inspirada en el primer tema de la carrera de Jorge Drexler. "Siempre escuché su música pero en 2019 y durante toda la pandemia me conmovió mucho su música, empecé a escuchar las canciones más viejas que no son de las más escuchadas", dijo y agregó que ahí fue cuando encontró el tema que cantaron juntos en el Movistar Arena.

El recuerdo eterno del Movistar Arena

"La experiencia que viví esa noche con él fue algo maravilloso. Lo soñé durante mucho tiempo pero pensé que era algo imposible", dijo sobre la noche del sábado en que guardó el recuerdo más emocionante de su carrera artística.

Cuando ingresó al estadio, un guardia de seguridad le dio un consejo que iba a ser clave para conseguir el momento que anhelaba. "Me dijo que levante el cartel en un momento de la noche pero sin tapar a la gente, porque la seguridad de mi sector me lo iba a quitar", dijo y agregó que también le sugirió que se pare a un costado del escenario, donde había más chances de que Jorge viera el letrero. "Yo sé que es un buen recuerdo para que te lleves", le dijo el guardia.

Algo cohibido, Joaquín ocupó su butaca en la segunda fila y hablaba con todos los que se sentaban detrás. Les relataba su historia del cartel y su anhelo de cantar con Drexler. "Pensaba que se iban a enojar porque habían pagado la entrada carísima para estar cerca y creí que se iban a enojar si alguien les tapaba la vista levantando un cartel", explicó.

joaquin martinez zapala.jpg Joaquín Martínez, el zapalino que cantó con Jorge Drexler.

Sin embargo, el público se conmovió con su historia y lo incitó a que se acerque hasta la valla para que el músico lo viera. "Me levanté y le grité 'Jorge' en medio del silencio que se hizo en el estadio, pero él me dijo que no leía nada desde tan lejos", dijo y agregó: "Ahí me atreví a correr hasta la valla y mostrarle el cartel".

Drexler pudo leer el título de su primer tema en la cartulina amarilla y empezó a entonarla. Con una seña, se disculpó con Joaquín porque no podía hacerlo subir al escenario. "Yo dijo 'ya estoy acá, recorrí un montón de kilómetros, si me tienen que sacar que me saquen', y me acerqué a la valla y empecé a cantar", contó el joven de Zapala, que compartió ese momento en un sopor hipnótico que no le permitió ver cuántas personas lo estaban escuchando.

"Fue un momento increíble, no era consciente de la gente que estaba a mi alrededor, yo sentía que estábamos los dos solos, lo miraba a los ojos y se me caían las lágrimas. No sé de dónde saqué las fuerzas para cantar", dijo Joaquín. Recién cuando terminó el concierto y el público evacuaba el estadio, tomó dimensión de lo que había pasado. "Mucha gente vino a felicitarme y a pedirme mi número para pasarme todos los videos que habían grabado.

"Estoy muy agradecido con esa oportunidad que él me brindó y la humildad que a él lo caracteriza. Es un recuerdo que me voy a llevar siempre conmigo", dijo Joaquín. Por ahora, el músico no tiene organizadas fechas en Neuquén capital, pero invitó al público a seguirlo a través de sus redes sociales, donde comparte sus canciones y toda la información sobre sus futuros shows.