Juan Caliani: un crimen que expone la escalada de violencia

El joven colega fue asesinado de tres puñaladas durante un robo en su casa. No hay captura ni condena que pueda reparar semejante pérdida porque Juan no está.

Juan Caliani, al margen de ser periodista y productor en radio Cumbre, no era ni más ni menos que uno de los tantos neuquinos a pie que reaccionó ante la intrusión de delincuentes en su casa. Entiéndase que la casa, para todos los individuos, es el lugar seguro por excelencia. Es allí donde uno sospecha que el afuera no lo alcanza hasta que ocurren estos hechos que rompen con esa lógica y sacude tanto el cuerpo como la psiquis. Perder ese lugar seguro, jaquea a las personas por completo.

Cuando Juan vio a los ladrones intuyó que al verlo huirían, pero reaccionaron con vehemencia y le asestaron tres puñaladas que le terminaron costando la vida mientras sus padres hacían todo lo posible por estabilizarlo mientras llegaba la ambulancia.

rolando figueroa matias nicolini policia Las máximas autoridades en seguridad de la provincia debe dar respuestas reales.

El crimen que pone fin a la luna de miel

Con este crimen, se acaba se terminar la luna de miel con el gobierno, el ministro de seguridad y la policía. Señores, esto es inseguridad y de la peor. Es esa inseguridad que genera miedo y terror porque te arrebatan la vida por dos mangos y lo peor de todo es que en este país donde la pobreza trepa al casi 60 por ciento, la gente no tiene más de dos mangos. ¿Se entiende?

A nadie le alcanza con los comunicados oficiales que se manifiestan por la pérdida de este joven periodista y mucho menos a los papás de Juan. Son formalidades para salir del paso y quedar bien. Son comunicados sórdidos de funcionarios que deben dar respuestas muchos más extensas que una gacetilla.

Nadie les devuelve a esos padres a su joven hijo. Nadie va a poder llenar ese vacío absoluto que deja la ausencia de Juan en sus vidas y en la de sus colegas. Nadie ni nada repara una pérdida de este calibre.

juan caliani 2.jpg

No hay captura ni condena posible que calme ese dolor y lo tienen que saber. La imagen de esos padres que vieron morir a su hijo, desangrado en el patio de su casa, no se borra más. La descripción es cruda, porque el hecho es crudo y el dolor no lo pueden ni siquiera imaginar.

Lo peor de todo, es que ni el gobierno ni la policía dan garantías de que mañana no habrá otro "Juan" que sea asesinado y por dos mangos. En el reino de Vaca Muerta, la promesa del futuro del país, la muerte acecha.

El desafío del actual gobierno es que los habitantes recuperen un poco de seguridad, y la Justicia se tendrá que encargar de brindar una respuesta que seguramente no alcanzará por ningún lado, porque Juan ya no está.