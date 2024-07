Comodoro Rivadavia: "Ya no se podía hacer nada", dijo un bombero tras hallar al nene que murió en un incendio

Además, se informó que, según los indicios, el menor "habría hecho alguna maniobra para escapar del lugar, pero las llamas lo alcanzaron y le produjeron el deceso”, según aseguró el segundo jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la policía provincial.

La mujer se enteró de la dura noticia al volver, minutos después de que los Voluntarios habían logrado extinguir las llamas.

Desperfecto en una zapatilla eléctrica

Jones aseguró además que, si bien aún no están definidas completamente de qué manera se inició el incendio, las primeras conclusiones de un perito ígneo que estuvo en el lugar luego de extinguidas las llamas es que fue un desperfecto eléctrico.

"Aparentemente, (el fuego) se habría producido por un desperfecto en una de las zapatillas (elóectricas), ocasionado el incendio de un sillón que está cercano”, precisó el jefe policial.

Distintos testimonios en las horas posteriores aportaron más información sobre las circunstancias dramáticas que se vivieron durante la emergencia que se presentó en el complejo de departamentos.

“La situación fue terrible”, sintetizó en diálogo con ADN Sur una de las personas que alertó a los bomberos de que había alguien adentro de la vivienda en llamas.

“Sabíamos que la criatura estaba (en el lugar) porque la habíamos escuchado hacía 10 minutos que estaba a los gritos. Ahí se sintió un olor fuerte a plástico o cable quemado. Mi marido salió y ve humo de ese departamento”, amplió la mujer. Y agregó: “La verdad, desesperante”.

Incendio en Comodoro Rivadavia El niño vivía en un inquilinato de Chacabuco al 500 con su mamá, que salió de madrugada a sacar turno en el hospital de Comodoro Rivadavia.

"Los gritos eran como si lo estuvieran retando, no me dio la sensación de que estaba pasando algo", se lamentó la vecina, que prefirió no dar su nombre. Además, dijo que era común escuchar a la víctima y a su hermano, que desde hacía unos días ya no estaba en la casa.

La mujer aseguró que si bien los bomberos llegaron rápido, no pudieron hacer nada para salvarle la vida al pequeño porque “ya era tarde”.

El testimonio del bombero de Comodoro Rivadavia

Así lo había ratificado Sergio Cardarelli, del Cuartel Centro de los Bomberos Voluntarios, en declaraciones al mismo medio.

“Ingresamos a sofocar este principio de incendio y encontramos a este menor que estaba sobre un sofá/sillón cama”, detalló.

Al nene no pudieron siquiera practicarle maniobras de RCP. “Ya no se podía hacer nada, ya estaba fallecido”, reiteró.

Cardarelli explicó que el fuego comenzó en el living del departamento, muy cerca de la puerta de entrada, y no se propagó a ninguno de los dos dormitorios ni a la cocina lavadero que tiene el inmueble.

El bombero además confirmó que el niño estaba solo. “Cuando llegamos sofocamos el incendio, revisamos el resto de la vivienda y solo encontramos al menor en el living. No había nadie más en el interior de la vivienda. Solo un gato”, puntualizó.

También contó que la madre del nene llegó al lugar cuando los bomberos se estaban por retirar, luego de haber extinguido las llamas. En ese momento, tuvieron que informarle lo sucedido.

“Habría concurrido al hospital a sacar un turno”, afirmó por su parte el comisario Jones, quien confirmó que la mujer y el niño fallecido vivían solos en el departamento del incendio.

Lo mismo dijo la vecina que alertó de la presencia del menor en el interior de la vivienda. "Hace 15 ó 20 días que (la madre) estaba acá y creo que solo la crucé una vez. A los nenes no los vi nunca. El otro hace un par de días que ya no estaba más, creo que ella le dijo a la policía que se había ido con el papá".