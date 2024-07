Qué reveló la autopsia del empresario mendocino hallado muerto en una pileta

Además, solicitaron a los medios que tengan un tratamiento responsable de la información que proporcionó la fiscalía y “evitar menciones innecesarias y especulaciones respecto a cómo se podría haber consumado el hecho”.

Qué había publicado el empresario

El empresario había realizado una serie de publicaciones en sus redes sociales. "Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y de trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad" escribió en un tuit Rofrano días, previos a ser encontrado sin vida.

Los investigadores estiman que el empresario se suicidó al explicar que las cámaras de seguridad de la vivienda no registraron el ingreso de terceras personas y a su vez los precintos estaban desajustados por lo que creen que se trataría de un suicidio. Sin embargo, no descartan ninguna hipótesis.

Quién era el empresario mendocino

El empresario era fundador de la empresa GASA Gases Aconcagua S.A, licenciado en Administración de Empresas y presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo.

En su cuenta de X publicó que "hay líderes narcos y de la trata que amedrantan “a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad”.

“Nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a ser libre e independiente, y como éste sólo es mi objetivo, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy seguro que seré constante en seguirlos y transmitir a generaciones los valores, el mérito, el esfuerzo, experiencias, etc. para salir del estancamiento de décadas”, escribió en otro posteo.

Tras su muerte, la empresa GASA expresó a través de un comunicado: "Con profundo pesar, la empresa Gases Aconcagua SA comunica el fallecimiento de su fundador y presidente, el Lic. Osvaldo Rofrano”.

“Osvaldo fue un emprendedor nato y un científico de primera línea. Era un apasionado por su labor, dedicando largas horas a la investigación y desarrollo de los productos que fabricaba", manifestaron.