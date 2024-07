¿Hay descuentos? El pedido de ATEN para no informar las inasistencias por el paro

"Debemos mantener la máxima unidad ante estos ataques viles de quienes no respetan ninguna clase de convivencia democrática", aseguraron al cierre del comunicado.

Plenario ATEN (1).jpg

En este marco, la secretaria adjunta de ATEN, Cintia Galetto, confirmó a LMNeuquén que los equipos directivos ya tienen la planilla y la están completando. "Es un descuento que intenta ir contra la medida de fuerza que hemos impulsado y la respuesta nuestra, de esta nota por parte de los equipos directivos, es de manera orgánica y colectiva, impulsada desde las reuniones con equipos directivos de toda la provincia durante ayer y hoy", afirmó y aseguró que "los equipos directivos no tienen al obligatoriedad de informar las adhesiones a los días de paro".

A su vez, con respecto a las denuncias que hicieron sobre los descuentos indiscriminados a docentes que se encontraban con licencias, ya sea por maternidad, oncológica, por violencia de género o quienes no tenían jornada laboral, indicó que "tampoco se dio marcha atrás en esos casos".

Qué dijo la ministra de Educación sobre los descuentos

La ministra Soledad Martínez confirmó en diálogo con LU5, que ya se cargaron los descuentos de estas primeras 48 horas de paro (lunes y martes) en el sistema de Recursos Humanos y que, con los descuentos aplicados, se dispuso la liquidación de haberes para la próxima semana.

Al respecto de la planilla diseñada desde su cartera, aclaró que buscan poder rectificar los descuentos a quienes se ausentaron justificadamente. "Tiene carácter de declaración jurada en la que, por un período de hasta 72 horas, deben cargar los equipos directivos de las escuelas todos aquellos casos que se tienen que rectificar", dijo y aclaró que hay tres excepciones vigentes.

Soledad Martínez.jpg

Una es que no se hayan adherido al paro y que sí hayan ido a trabajar; otra es que hayan estado en uso de alguna licencia y que, por alguna diferencia del sistema de certificados médicos y de recursos humanos, no hayan estado cargado al momento de efectuar el descuento; y por último, para docentes de educación media que no estaban obligados a asistir ya que no tenían mesas de examen en los primeros días de vuelta del receso invernal.

Sobre los informes, la funcionaria aseguró que no recibieron de todas las escuelas y que hicieron algunos relevamientos de información para implementar dichos descuentos pero que "por supuesto tiene margen de error" por lo que, "hemos dispuesto otro mecanismo rápido para corregirlo".

"Anoche nos encontramos con la sorpresa de que la conducción provincial de ATEN se niega a que los equipos directivos informen las rectificaciones que hay que hacer. Esperemos que eso en las escuelas no pase, porque claramente queremos restituir esos conceptos que se hubieran descontado erróneamente", subrayó.