La casa embrujada de Cipolletti: escalofriante versión del Brujo Atahualpa y sus consejos

La casa embrujada La supuesta casa embrujada, en pleno centro cipoleño.

El gurú más famoso de la región no solo explica desde su experiencia cómo contrarrestar las situaciones de terror que algunas versiones aseguran se producen allí, sino que revela escalofriantes detalles de lo que sucede en el interior de esa morada.

“Sobre la casa embrujada de Cipolletti lo que tengo para decir es que hay muchas historias urbanas… Está el que cree y el que no quiere creer… Pero haciendo memoria, en el año 2000 sucedían hechos dentro de la casa como en su alrededor, energías negativas que provocaban accidentes viales y sucesos de familias que vivían ahí alquilando que no durarán mucho tiempo por episodios paranormales que pasaban en sus vidas”, asegura el Brujo que trascendió fronteras a través de sus acertados pronósticos vía LM Neuquén y LM Cipolletti. Y su relato eriza la piel.

Y brinda más detalles terroríficos del calvario que, según él, padecían luego los inquilinos: “Enfermedades psicosomáticas, hasta separaciones y misterios con la muerte”.

Seguidamente, se anima a lanzar una contundente y dramática conclusión: “Puedo asegurar que esa vivienda tiene una maldición de años. Desde el primer dueño para adelante y se van a seguir escuchando historias paranormales de vez en cuando”, anticipa sembrando el pánico.

Por último, deja un consejo para sobreponerse a ese tipo de situaciones: “Mucha agua bendita y mucho palo santo”, sugiere. Creer o reventar.

Voces y más voces de la casa embrujada

“Hubo una época que era un desfile de inquilinos. Entraba uno y se iba a las dos semanas espantado por lo que sucedía allí adentro. Imaginate que no era una inversión menor para quienes entraban a la mansión y, sin embargo, cada vez que pasaba por allí estaba el flete en la puerta cargando los muebles de los que se iban muertos de miedo”, aseguró meses atrás un cipoleño de toda la vida a LMCipolletti que prefirió mantener su identidad en reserva.

En su momento, en el muro Cipolletti de Ayer donde se instaló el delicado y sugestivo tema, desde la cuenta de Emma M se aseguró en un mismo sentido: “Pasaron muchos inquilinos por ahí, no suelen durar mucho tiempo, la casa está actualmente, yo vivo a unos metros de ahí”.

Por otra parte, una muchacha que trabaja cerca echó leña al fuego en las últimas horas: “Yo no quiero salir a hablar, a mí no me consta nada de lo que se dice, pero sí algún albañil que trabajó allí me confesó que de noche los platos volaban, las cosas aparecían desordenadas a la mañana siguiente, es una cosa de locos”.

La casa embrujada, un misterio cipoleño.