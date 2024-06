Rumores escalofriantes de lo que pasa de noche en la "casa embrujada" de Cipolletti

Rumores que meten miedo

“Hubo una época que era un desfile de inquilinos. Entraba uno y se iba a las dos semanas espantado por lo que sucedía allí adentro. Imaginate que no era una inversión menor para quienes entraban a la mansión y sin embargo cada vez que pasaba por allí estaba el flete en la puerta cargando los muebles de los que se iban muertos de miedo”, asegura uno de los informantes.

En su momento, en el muro Cipolletti de Ayer donde se instaló el delicado y sugestivo tema, desde la cuenta de Emma M…. se aseguró en un mismo sentido: “Pasaron muchos inquilinos por ahí, no suelen durar mucho tiempo, la casa está actualmente, yo vivo a unos metros de ahí”.

Por otra parte, una muchacha que trabaja cerca echó leña al fuego en las últimas horas: “Yo no quiero salir a hablar, a mí no me consta nada de lo que se dice, pero sí algún albañil que trabajó allí me confesó que de noche los platos volaban, las cosas aparecían desordenadas a la mañana siguiente, es una cosa de locos”.

Casa Yrigoyen y Saenz Peña La casa céntrica que muchos aseguran está embrujada y otros lo desmienten. Foto Anahí Cárdena.

En aquella resonante publicación, el vecino Sergio había comentado: “Yo viví muchos años a 40 metros. Casa diabólica. Muchas historias. Pero nadie pudo estar más de 2 años ahí adentro. Desde el Circulo Italiano veían salir fantasmas por su chimenea. Y al margen del grado etílico de los observadores, pude comprobarlo con varios inquilinos de la misma que me aseguraron que era imposible vivir ahí. Lo dejo a libre criterio…”.

Voces y más voces que provocan mucho susto: "A mi me confesó una chica que trabajaba en los consultorios odontológicos que alquilaban el lugar que llegaban a primera hora y se encontraban con la casa daba vuelta", confió otro vecino.

El posteo sobre la casa embrujada que hizo tanto ruido

¿Quién recuerda una historia de esa casa?? Irigoyen y Sáenz Peña..., publicó Federico en el grupo de vecinos de la red social más popular y con su audaz posteo desató la controversia, además de recibir una lluvia de respuestas, allá por inicios de abril de este año.

Primero, la curiosidad y la ansiedad ganó terreno. ¿Qué sucedió allí?, ¡Cuenten!, rogó Felipe. “Se que había una historia pero no recuerdo bien”, agregó mayor suspenso Miriam. Le bajó el perfil a la supuesta “fantasía” Adriana, quien aseguró haber “vivido 3 años allí y la pasé genial”.

Claro que están los que no creen en ciertas cuestiones y los que no subestiman esos asuntos paranormales. “Lo que sí la chocan dos por tres…”, le puso pimienta Luis recordando un par de desafortunados incidentes de tránsito que habrían dañado la morada.

Allí, al percatarse de la repercusión que tomó el tema, el autor de la publicación intervino para redoblar la apuesta con un testimonio escalofriante. “Siempre se dijo que estaba embrujada.... Una vez de chicos, sabiendo ésto, tocamos la puerta del garage y se escuchó que una llave daba vueltas en la puerta del frente. No vivía nadie en esa época ... Bah, hasta el día de hoy nunca ví a nadie”, confesó y el susto invadió a varios.

Para colmó Alejandro le dio crédito a esa sorprendente revelación. “Han sucedido cada episodios ahí… mamá!!!”. El debate fue aumentando y tomando temperatura. Del lado de los incrédulos se paró Daniel, desautorizando los tétricos rumores: “Es la primera vez que escucho esa historia, y nací a media cuadra de ahí, viví ahí hasta 1980”.

Creer o reventar…